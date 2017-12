Dudas de Europa atrasan acuerdo con el Mercosur

Brasilia es una ciudad con poco atractivo turístico. Prácticamente nulo. Su razón de ser es que allí funciona todo el gobierno brasileño. Sin embargo los gobernantes que ya sacaron los pasajes para la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur del próximo 21, tenían muchas expectativas por la visita a la capital brasileña. También los medios que concurrirían a cubrir el evento. Es que las probabilidades de sellar un acuerdo comercial entre Europa y el bloque sudamericano eran muy altas. Solo ese acto implicaba un hecho histórico. Pero eso no ocurrirá.

Veintidós años de conversaciones y aún no hay acuerdo. Si bien se está muy cerca, la Unión Europea (UE) y el Mercosur no lograron sellar un convenio para posibilitar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos bloques. Ayer los cancilleres de los países de ambos sistemas se reunieron en Buenos Aires, Argentina, para intentar cerrar las negociaciones.

Sin embargo, la delegación europea no mejoró la oferta de sus productos que colocará en la lista de desgravación, lo que no dejó satisfecho a los países del Mercosur.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo al portal oficial de la Presidencia que la Unión Europea no presentó mejoras en las ofertas de la carne y etanol, que era la expectativa de los países sudamericanos.

"Lamentablemente no lo hicieron, y ahora continuamos con la expectativa de que mejoren su oferta, como el Mercosur mejoró la suya", dijo el jerarca del gobierno de Tabaré Vázquez. El ministro viajó acompañado por Tabaré Aguerre, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y del subsecretario de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi.

Nin dijo que los países del Mercosur —en especial Argentina y Paraguay— hicieron un gran esfuerzo, sumándose a la buena propuesta inicial de Uruguay. El canciller aclaró que ahora solo resta esperar por Europa para que mejore la propuesta de carne bovina y etanol, y en menor medida de automotores y arroz.

El diario La Nación de Argentina consultó a dos fuentes oficiales quienes le informaron que aún faltan varios temas técnicos para resolver de gran complejidad.

"No está trabado. Faltan temas que tienen mucha complejidad técnica. El clima de ambos lados es que estamos avanzados y vamos a cerrar el acuerdo. Es la primera vez que tengo la sensación de que todos ven el final. No habría acuerdo político antes de fin de año", aclaró uno de los dos informantes.

"Somos muy optimistas. Estamos llevando adelante la negociación", dijo ayer en la mañana el ministro de Producción de Argentina, Francisco Cabrera. "Estamos entrando en los detalles finales", agregó, y explicó que desde el Mercosur se pretende terminar el acuerdo lo más rápido posible.

Los temas que han dilatado la firma son el tamaño de la oferta de productos, las canastas con plazos de desgravación (la UE quiere que para la mayoría de los productos sean anteriores a los diez años, mientras que el Mercosur pretende una camino más gradual de 15 años), y temas de propiedad intelectual que afectan a varios sectores.

Abreu le solicitó al Ejecutivo información

El dirigente del Partido Nacional y excanciller, Sergio Abreu, dijo que sigue de cerca las negociaciones entre el Mercosur y la UE, y se lamentó por la poca información que el gobierno de Vázquez le ofreció a la oposición impidiéndole colaborar. "Estamos para realizar aportes y ayudar sin cálculos electorales. Los aspectos técnicos deben respaldar las negociaciones para fortalecer la estrategia", dijo en declaraciones a El País. Para Abreu la "oposición debe ser una alternativa de poder, pero mientras tanto, el gobierno no está dispuesto a cambiar ideas fuera de su complejo círculo". El blanco aclaró que entiende la reserva de las negociaciones, pero que eso no puede utilizarse como excusa para no informar.