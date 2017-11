Diyab pidió a Cancillería ser trasladado a Rivera

Amás de dos meses de que el gobierno les corte el subsidio a los seis exreclusos de la cárcel de Guantánamo que fueron refugiados en Uruguay, uno de ellos, el sirio de madre argentina, Jihad Diyab, le transmitió a Cancillería su intención de residir en el departamento de Rivera. Es que en la frontera de Uruguay y Brasil hay una populosa colectividad musulmana, situación que contribuiría a su adaptación.

Hace dos semanas, el nexo entre el gobierno y los seis refugiados, Christian Mirza, mantuvo un encuentro con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, en el que transmitió la preocupación de los seis refugiados por la finalización de la asignación y del pago del alquiler de las viviendas en las que viven. Hasta el 1° de enero de 2018, los refugiados percibirán $ 4.000 —por concepto de la asignación— y el pago de un alquiler, hasta marzo, que ronda los $ 14.000.

Mirza indicó a Bergamino que la nueva intención de Diyab es trasladarse al departamento de Rivera e instalar un local comercial. Hasta ahora el gobierno no contestó la solicitud: "Me reuní con Bergamino, y no he tenido ninguna respuesta, esta semana me voy a poner a gestionar la respuesta", dijo Mirza a El País.

El nexo entre los refugiados y el gobierno sostuvo que de no tener noticias concretas antes de diciembre, se deberá pensar en un nuevo plan dado que "no podemos dejar a estos seis refugiados en la vereda". En el encuentro si bien no se tuvo una respuesta concreta por parte de la Cancillería, Bergamino indicó que "llegado el momento, vamos a tener que extenderlo (el programa) sí o sí". Los seis exreclusos residen en viviendas en Montevideo que les alquila el gobierno. De los seis refugiados, solo tres tienen empleo: uno posee una empresa de venta de dulces árabes y otros dos trabajan en un parking en el centro de Montevideo. Diyab es el único que no trabaja, mientras que los otros dos dan clases particulares de idioma inglés y árabe.

Mirza evalúa solicitar entrevista con Vázquez.

Mirza quien volvió a desempeñarse como nexo entre Diyab y la Cancillería, indicó a El País que al no recibir la respuesta de ninguna autoridad, no descarta solicitar una entrevista con el presidente Tabaré Vázquez para abordar el futuro de los seis exreclusos de la cárcel de Guantánamo. Consideró que los refugiados "no tienen ingresos estables, ellos no van a poder mantenerse por su cuenta".

El programa de Presidencia de la República, que vencerá en enero de 2018 comenzó otorgando a cada refugiado $ 15.000 mensuales. Con el transcurso de los meses, la asignación se redujo por tramos en 25%. El caso de Diyab es el más particular de todos dado que en más de una oportunidad intentó viajar a Turquía para reencontrarse con su familia. Manifiesta que no puede adaptarse al país.