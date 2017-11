Versiones encontradas entre distribuidoras de leche y el sindicato por el retiro de productos

Los propietarios de las distribuidoras de leche resolvieron esta noche no retirar el producto de la planta de Conaprole en Montevideo.



El dirigente del sindicato de Conaprole, Luis Goichea, informó a El País que la patronal decidió no ir a buscar la leche porque “temieron de que no se les iba a entregar” tras el paro sindical del fin de semana.



Pero los distribuidores de leche afirman que el motivo fue que "no había productos suficientes para poder retirarlos".



Un representante de los distribuidores explicó a El País que ante el conflicto en la planta de la cooperativa, "nosotros necesitamos una cantidad de tipo de productos que nos permitan abastecer el mercado. Como la respuesta fue que no había, dijimos que generen el producto necesario para poder retirarlo".



La producción de leche se normalizó hoy a la tarde tras destrabar el conflicto luego de que el sindicato no aceptase la decisión de asignar a un empleado para realizar las suplencias del chofer de una camioneta de la planta en Montevideo.



El sindicato de trabajadores de Conaprole asistió a una reunión con la representación empresarial en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en donde se resolvió la situación.



La empresa calificó de “completamente desproporcionadas” las medidas sindicales, “frente a la legítima y básica decisión de la empresa”. Además, advirtió que el paro del fin de semana generaría “importantes pérdidas a la Cooperativa en momentos de grandes dificultades para el sector lácteo uruguayo”.

RELACIONADAS Buscan destrabar conflicto en Conaprole By EL PAIS Buscan destrabar conflicto en Conaprole Buscan destrabar conflicto en Conaprole By EL PAIS Buscan destrabar conflicto en Conaprole Buscan destrabar conflicto en Conaprole By EL PAIS Buscan destrabar conflicto en Conaprole Buscan destrabar conflicto en Conaprole By EL PAIS Buscan destrabar conflicto en Conaprole Buscan destrabar conflicto en Conaprole Advierten que faltarán lácteos por un paro By EL PAIS Advierten que faltarán lácteos por un paro Advierten que faltarán lácteos por un paro By EL PAIS Advierten que faltarán lácteos por un paro Advierten que faltarán lácteos por un paro By EL PAIS Advierten que faltarán lácteos por un paro Advierten que faltarán lácteos por un paro By EL PAIS Advierten que faltarán lácteos por un paro Advierten que faltarán lácteos por un paro