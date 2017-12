Discrepan sobre el rol educativo de escuelas que dan de comer

Los integrantes del Congreso Nacional de Educación realizado este fin de semana en la ciudad de Maldonado reclamaron la concreción en este período de gobierno de la creación y puesta en funcionamiento de la Universidad Nacional de la Educación.

No obstante, el tema de la alimentación escolar fue el que más debate generó entre los asistentes tanto a las asambleas territoriales como al propio congreso. Hay docentes que sostienen que la educación no puede caer en el "asistencialismo". Sin embargo, la mayoría, entendió que ambas situaciones: educación y alimentación, "pueden convivir a veces".

"Impulsar que se concrete en esta legislatura la ley que crea la Universidad Nacional de la Educación y que en la misma se consagre la autonomía y el cogobierno. Asimismo que se vuelve imprescindible dotar al nuevo ente de los rubros necesarios para su implementación y su funcionamiento", fue el punto del documento de cierre del Congreso Nacional de Educación que fue ovacionado y aplaudido por los delegados al caer la tarde del domingo en la cancha de pelota del Campus Municipal de Maldonado.

En el documento, cuyo texto final será redactado en los próximos días, si bien se destacó las obras de infraestructura de los edificios destinados a la educación concretados en este período de gobierno, se calificó a las mismas de insuficientes. "Si bien la inversión en infraestructura ha sido importante, la misma todavía no alcanza porque hay edificios que no habían tenido mantenimiento por décadas. Actualmente hay centros educativos con innumerables carencias, edificios que no fueron construidos con la finalidad de enseñar, pisos peligrosos, problemas sanitarios y eléctricos de dificil resolución", expresaron los asistentes al congreso en un documento al que accedió El País.

Alimentación.

La alimentación que se brinda en los centros educativos de enseñanza primaria fue uno de los temas debatidos tanto en las asambleas territoriales como en el propio congreso. Algunos integrantes calificaron como de "asistencialista" esta tarea y dijeron que no debería formar parte de la enseñanza. La subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Edith Moraes, indicó que "hubo discrepancias en el tema de la alimentación escolar".

La jerarca se preguntó "si la alimentación escolar tenía que ser solo para los niños de Inicial y Primaria, o también extenderse a la Educación Media. Este punto fue muy discutido", reconoció Moraes.

Agregó que "en algunas asambleas territoriales había aparecido que eso era algo que no le correspondía a la educación pública porque era como hacer asistencialismo. Aquí se trabajó en que es algo bien diferenciable entre lo que es asistencialismo y lo que es educación". La subsecretaria de Educación dijo que "para que la educación sea efectiva, a veces hay que recurrir a cierto grado de asistencialismo, en este caso la alimentación, ambas cosas pueden convivir, no son antinómicas", precisó. La subsecretaria también enfatizó que "siempre hay que priorizar el rol de la educación para no desvirtuar su fin, de manera que la alimentación sea una necesidad imprescindible, un medio para que el alumno pueda aprender". El Campus Municipal de Maldonado fue sede del Tercer Congreso Nacional de Educacion "Enrique Compte y Riqué".