Directorio blanco: Bascou "perjudicó el buen nombre y el prestigio del Partido Nacional"

En la sesión del día de hoy, el directorio del Partido Nacional aprobó por unanimidad los informes realizados por la Comisión de Ética del partido sobre los casos del intendente de Soriano, Agustín Bascou, y el diputado Wilson Ezquerra.



En conferencia de prensa, el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, informó que la Comisión decidió sancionar a Bascou con una observación ─la medida más leve que se podía aplicar─ por su "rechazable falta de cuidado en el manejo de la cosa pública"



Heber afirmó que el jefe departamental no cometió una ilegalidad, motivo por el que se resolvió aplicar un "duro apercibimiento", ya que "perjudicó el buen nombre y el prestigio del Partido Nacional" y "no debió vender combustible a la intendencia" desde la estación de servicio que era de su propiedad.



Sobre la investigación judicial contra Bascou por cesación de pagos en su rol privado, el directorio decidió aceptar la sugerencia de la Comisión y hacer "un seguimiento" del tema, a la espera de los resultados del proceso judicial.

Consultado sobre si Bascou podrá continuar al frente de la Intendencia de Soriano, Heber sostuvo que "su accionar en la cosa pública está complicado".



Bascou fue sometido a la Comisión de Ética partidaria luego de ser denunciado en la Junta Departamental de Soriano por ediles del Frente Amplio, al constatar que durante más de un año pudo haber violado la Constitución por supuestamente beneficiarse de la venta de combustible a la comuna en una estación de servicio que era de su propiedad.



Intendente pidió disculpas

Bascou pidió “formalmente disculpas” una vez conocida la decisión de la Comisión de Ética.



El texto enviado por el jefe comunal establece:



En virtud de haberse conocido el pronunciamiento de la Comisión de Ética del Partido Nacional, a cuyo dictamen voluntariamente me sometí en su momento, hago saber que:

Acato la Resolución del Directorio del Partido Nacional, el cual hizo suyo el dictamen que por mayoría pronunció la Comisión de Ética.

Ratifico que nunca hubo de mi parte, ni en esta ni en ninguna otra ocasión, pretensión o búsqueda de provecho personal mediante los cargos que he ocupado, lo cual ha quedado claro en el dictamen de la Comisión de Ética, la que no encontró ni ilicitud ni falla de honestidad.

Al haberse entendido que se debió actuar con mayor proactividad y tomar positivamente medidas que evitaran cualquier tipo de dudas respecto a la toma de decisiones, me hago cargo del señalamiento y como persona honrada pido formalmente disculpas a la ciudadanía de Soriano y a todos los nacionalistas. A la vez, reitero el compromiso de trabajar por mi Departamento y su gente, con las mismas ganas y fuerzas con la que me sumé a trabajar en política el primer día.

Asimismo, al haber entendido el Directorio del Partido Nacional que mi accionar pudo haber perjudicado la visión ciudadana, asumo el compromiso de extremar los cuidados para salvaguardar de mejor manera el honor del Partido, el mío propio y el de mí familia.



El caso Ezquerra.

En el caso del diputado Ezquerra, se resolvió observarlo por su comportamiento, ya que "no debió manejar en las circunstancias en que lo hizo" y que "el hecho no prestigia el nombre el diputado ni del partido".



La situación de Ezquerra es analizada luego de que el legislador atropellara a una mujer en Maldonado, mientras conducía en estado de ebriedad meses atrás.



Ezquerra pidió que le quiten los fueros para enfrentar a la Justicia, lo cual fue votado el lunes 6 en la comisión de Constitución de Diputados.



La Comisión de Ética nacionalista está integrada por Carmen Asiaín, Jorge Bartesaghi, Augusto Durán Martínez. Eduardo Lombardi y Gonzalo Lorenzo.