Diputados votó venia para nombrar como embajador en Cuba a Lorier

Aunque no exenta de polémica, esta mañana fue aprobada la venia para nombrar como embajador en Cuba al exsenador comunista Eduardo Lorier. Lorier, senador oficialista hasta 2015, sucederá a Ariel Bergamino que asumiera recientemente como vicecanciller en sustitución de José Luis Cancela.



La venia fue votada por todos los partidos con excepción del senador colorado Pedro Bordaberry, quien tiene como costumbre no votar venias políticas y sí las que son para nombrar a embajadores de carrera. De todos modos, aclaró que no tiene nada personal con Lorier.



Según se informó en el debate, los embajadores políticos pasaron de 21 en el gobierno del expresidente José Mujica a cinco.



En el curso del debate, el senador nacionalista Javier García propuso que, ya que Lorier es un hombre político y la opinión del presidente Tabaré Vázquez y del canciller Rodolfo Nin Novoa es de propender a la apertura de los mercados comerciales, gestione el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Cuba de forma tal de ampliar los horizontes comerciales con la isla a la que se le vende principalmente lácteos.



Los senadores colorados Bordaberry y José Amorín cuestionaron el informe del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Vázquez que incluyó como argumentos para pedir la venia para Lorier sus atribuciones profesionales. Ambos senadores leyeron parte de informe que señala que el exsenador trabajó como vendedor de libros y como apicultor, lo cual a su juicio no es relevante como para nombrarlo senador. En su lugar, pidieron que se admita que es un embajador político y no de carrera.



Asimismo, el secretario general del Partido Comunista y exdirector nacional de Trabajo Juan Castillo juró hoy como senador en lugar del exintendente de Canelones Marcos Carámbula que renunció al cargo.



Fondo de solidaridad

Diputados dio media sanción este mediodía un proyecto de modificaciones al Fondo de Solidaridad que ahora deberá ser refrendado en el Senado.



El proyecto baja drásticamente la remuneración del administrador del Fondo, de los actuales $ 280.000 mensuales a unos $ 122.000 que es lo que gana un director de unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura.

Sin embargo, esto entrará a regir recién para el próximo período, porque el director actual ya tiene los derechos adquiridos.