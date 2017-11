Diputados votó desafuero de Wilson Ezquerra para que pueda comparecer ante la Justicia

Por primera vez en varios años, la Cámara de Representantes suspendió temporalmente en el ejercicio de sus funciones de legislador al nacionalista Wilson Ezquerra, en consecuencia lo dejó sin fueros, y le allanó el camino para que comparezca ante la Justicia de Maldonado.



Hace algunas semanas, Ezquerra manejaba en estado de ebriedad por una ruta de aquel departamento cuando atropelló a una mujer que circulaba por la misma ruta en una moto y en su misma dirección.



En la sesión, donde se votó por 85 en 86 (no acompañó el blanco Nelson Rodríguez) el desafuero, el nacionalista Pablo Abdala subrayó que “quien primero comprendió cual es el sentido de los fueros parlamentarios fue nuestro compañero Ezquerra. Comprendió que hay que facilitarle la tarea a la Justicia”, dijo.



El “asumió su error, se hizo cargo del mismo y afrontó las consecuencias que eventualmente provengan de esa situación”, agregó.



Los legisladores no pueden renunciar a sus fueros, ya que estos pertenecen a la institución Cámara de Representantes, en este caso. Por eso, Ezquerra presentó una nota pidiendo que se le suspendiera su condición de legislador para, ya sin fueros, comparecer ante el juzgado de Paz departamental de Maldonado.



Esta suspensión no implica destitución, expulsión o el cese de Ezquerra, sino que es una suspensión que culmina con el proceso judicial, sobreseimiento o cumplimiento de la sentencia por la falta cometida. Entonces, Ezquerra volverá a ocupar su banca.



El último desafuero votado por la Cámara de Representantes fue el del diputado del Partido Colorado Carlos Signorelli, en 2011, quien debió rendir cuentas ante la Justicia por problemas financieros durante su gestión al frente de la Intendencia de Artigas.



Bastante antes, en 1990, Armando Da Silva Tavares ganó una banca en el Partido Colorado. Un año después la Justicia pidió su desafuero, el que se consideró en 1991 y fue rechazado por un voto. En 1994 perdió la banca y compareció ante la Justicia.