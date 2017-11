¿Qué dijo Vázquez sobre el BROU, la ley de "cincuentones" y las tarifas públicas?

La reestructura del Banco República, la ley de los "cincuentones" y la polémica por las tarifas públicas: tres temas calientes de la agenda pública que fueron tratados hoy por el presidente Tabaré Vázquez durante el Consejo de Ministros abierto en la localidad de Pirarajá, en el departamento de Lavalleja.



Antes de comenzar la reunión del gabinete, el mandatario dijo que la reestructura del banco estatal "está abierta a estudio", pero destacó que la modificación que se plantea va en la dirección de favorecer al cliente del banco. La reforma, explicó, "se está estudiando y no se quiere perjudicar a nadie".



En las últimas horas, el ministro de Economía, Danilo Astori, también habló del tema: señaló que la reestructura es “necesaria e imprescindible”, dada la transformación que atraviesa el mundo financiero actual, de la que Uruguay no es ajeno.



El jerarca sostuvo que esos cambios se llevan a cabo en beneficio de sus clientes y que se cometería “un grave error” si permanecieran estructuras tradicionales. Esta entidad estatal “es un tesoro que debe cuidarse”, enfatizó.



Respecto a la ley de los "cincuentones", Vázquez dijo que "el gobierno mandó un proyecto al Poder Legislativo y ese es el proyecto del gobierno. No vamos a mandar ninguna modificación". Pero "pensemos que la solución de los cincuentones empezará a funcionar dentro de 6 años. Por tanto, esto va a haber que reestudiarlo más adelante".



Consultado sobre las tarifas públicas, el presidente informó que en la última quincena de diciembre se resolverá el tema: “Estamos viendo algunos parámetros que están en juego, por ejemplo, el aumento del barril de petróleo, que está por encima de lo fijado en la paramétrica”, explicó.

