"Es muy difícil creer que por una diferencia Astori vaya a renunciar"

— El presidente del Frente Amplio Javier Miranda dijo a Búsqueda que "es una burrada política" el debate instalado por los cincuentones en la interna ¿Cómo caen estas declaraciones?

—Quiero creer que no hay ninguna intencionalidad de parte de Javier, al contrario me parece que lo que está manifestando es una preocupación por encontrar una salida. Me parece que hay que poner mucho empeño y ser flexible para encontrar una salida que permita atender la justa demanda de parte de los trabajadores sin hipotecar el proyecto político. Hay que buscar la unidad.

—¿Siente que los frentistas son "cada vez más peronistas" como sostuvo Miranda?

—Con todo el respeto que me merecen los argentinos, y allá ellos con la figura que pudo haber sido protagonista (el expresidente Juan Domingo Perón), pero si lo que se quiere decir es que hay una suerte de dogmatismo atrás de una figura y luego cada cual tiene concepciones distintas, no estoy de acuerdo con eso. El Frente tiene otros valores totalmente distintos y se ubica en una concepción unitaria. Tomamos elementos del batllismo, principios artiguistas y valerianos y tenemos concepciones ideológicas muy fuertes antiimperialistas, antioligárquicas, de procesos democráticos y populares, cuestiones que están en la esencia misma del Frente que están bastante alejadas a otras experiencias de países de la región. No es la primera vez que siento estas afirmaciones, pero creo que no es justo decir eso para la historia del Frente.

—¿Son una burrada política las discusiones que se están dando a la interna de la coalición?

—Las discusiones políticas nunca son sinónimo de burros, no creo que todos los demás compañeros del Frente que piensan diferente al Partido Comunista son burros. Pero si así lo creyera no estaría dentro del Frente. Este tema de los cincuentones ha hecho que los comunistas estemos totalmente de acuerdo con el presidente de la República y con el Consejo de Ministros. Este tema tiene a otros actores discrepantes con el presidente y yo no los ubico ni más a la izquierda, ni más a la derecha. Digo que tienen una opinión distinta, pero son tan compañeros como yo. No es de burros. Creo que cuanto más tiempo demoremos en encontrar una salida más daño haremos al Frente Amplio.

—¿Las declaraciones de Miranda entorpecen las negociaciones?

—Espero que no. Conociendo a Javier creo que no tiene esa intenciÓN, al contrario. En la jornada de ayer tuve una muy breve reunión con él y lo vi preocupado. Me parece que lo que dijo responde a su preocupación. Pero hay momentos en que a lo mejor algún compañero le erra. Lo mejor es cerrar filas y barrer para adentro.

—¿Se puede concretar la renuncia del ministro Danilo Astori?

—Hace una semana que está en el ambiente y corren rumores. Pero no se manejó en ninguna reunión orgánica esa posibilidad. Esto no quiere decir que no tenga derecho; tiene derecho a renunciar o tomar medidas. Se ha hablado de una candidatura (...) Pero conociendo a Astori es muy difícil creer que porque él tenga una diferencia en esto vaya a renunciar. Ha demostrado que ha tenido diferencias y se ha mantenido fiel; me quedo con esa versión de Astori.