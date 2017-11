Las diez medidas con las que la Intendencia planea mejorar la limpieza de Montevideo

La Intendencia de Montevideo presentó hoy un plan de diez medidas para mejorar la limpieza de Montevideo. El director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, explicó que esta iniciativa no significa que ingresará más personal a la planilla municipal, así como que el plan no significará un gran gasto para las arcas municipales ya que se realizarán con recursos propios.



La primera medida que se presentó fue la llegada de 2.000 contenedores nuevos para el Cerro, La Teja, La Unión, Malvín, así como otros barrios. Esto implicará una inversión de US$ 2,6 millones, explicó Puntigliano.



Una segunda acción es poner en marcha un plan para la erradicación masiva de los basurales. En este trabajo participará además de la IMM, empresas privadas y otros organismos estatales.



En tercer lugar está previsto un operativo especial de recolección de residuos para fin de año, colocando contenedores extras y reforzando el personal para la tarea.



Otra medida es la puesta en marcha del plan piloto para la reconversión de los clasificadores, así como agilizar el retiro de los residuos de gran tamaño.



En sexto lugar, se publicarán diariamente estadísticas de recolección en la web del municipio. Una séptima medida es la rotación planificada de los contenedores cada tres años. Con esto se busca evitar que los vecinos tengan permanentemente los contenedores frente a su domicilio.



Las últimas tres medidas son la presentación de una aplicación para reutilizar e intercambiar objetos en forma gratuita, una jornada de concientización social el próximo 19 de noviembre y fomentar el control ambiental social para denunciar, a través de un formulario online, el mal manejo de residuos.