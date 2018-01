"Dicen que apoyan a Astori y por otro lado le dan palo"

El diputado de Asamblea Uruguay se quejó del trato que se le está dando al ministro de Economía Danilo Astori en la interna del Frente Amplio, donde se viene cuestionando su candidatura. Además dejó en claro que nadie está pensando en hacer campaña hablando del equilibrio fiscal y el grado inversor, como dijo José Mujica.

—¿Qué balance hace de su gestión en la presidencia de la Cámara de Diputados?

—Me siento satisfecho y hago un balance positivo porque creo haber contribuido al acercamiento del Parlamento hacia la sociedad. Para ello utilicé el tema de la cultura y se hicieron recitales donde se buscó la resignificación de espacios como el Salón de los Pasos Perdidos. Desde lo institucional abrí el Parlamento a la gente y en el relacionamiento con los partidos brindé mucho respeto y me sentí respetado como presidente de la Cámara.

—Hubo cierto cuestionamiento cuando se consideró el proyecto de ley que establece que los residentes en el exterior tienen el derecho a voto

— La oposición aclaró que valoraba mi persona y mi año como presidente. Discreparon con la interpretación que se hacía del proyecto, lo cual es legítimo. Me parece que las condiciones en las que se presentó el proyecto ameritó, de un lado y de otro, reacciones exageradas. Se llegó a decir que se ponían en juego las relaciones institucionales y que el Frente presentara sobre fin de año una iniciativa de esas características también pudo ser exagerado.

—¿No tendría que haberse presentado el proyecto?

— Me parece que se tendría que haber procesado distinto, con mayor nivel de discusión y no así. Pero mi interpretación era que se creaba una comisión. Para discutir el fondo del asunto del voto en el exterior, sí se necesitan mayorías especiales de dos tercios.

—¿A qué atribuye la pérdida del voto 50 del Frente Amplio?

—Hay un tema ideológico en el Frente y necesitamos procesar un debate fraterno, pero debate al fin. En algunos casos a veces el estar tan concentrados en la gestión y en el gobierno nos hemos restringido ese tiempo. En el caso de Gonzalo Mujica fue más de fondo con el Frente, el caso de Darío Pérez es otra cosa.

—¿Debe haber algún mandato político para que Darío Pérez vote el impuesto a militares?

—Comparto la decisión de no haber apurado la aprobación del proyecto de impuesto. A veces en política hay que saber manejar los tiempos y sobre todo no atropellar, ni llevar a nadie puesto. Hay que combinar la fortaleza en la conducción con el saber articular. Me parece que todo este tema del impuesto a militares va a tener ahora otro contexto y eso va a permitir posicionarte distinto. Fue sano no insistir ahora. Este año que comienza hay que insistir, pero capaz no con igual formato.

—¿Pero tiene que cobrarse un impuesto a retirados?

—No tengo la forma, eso lo tendrá que definir el Ejecutivo, pero hay que cambiar el contexto de la discusión.

—¿Cree que hay perfilismos que están perjudicando la unidad interna?

—Siempre hay en la política, el tema es cómo se regulan. A veces hay iniciativas que se hacen para saludar a su propia hinchada y pierden de vista el proyecto en su conjunto. La condición humana es así, hay que saberlo manejar y tener cuidado con eso, pero es parte de la vida política.

— Se cerraron judicialmente los casos del exministro de Economía Fernando Lorenzo y el extitular del Banco República Fernando Calloia. ¿El Frente debería volver a retomar la derogación del delito de abuso de funciones?

—Yo creo que sí, creo que para este 2018 tendría que estar en agenda, de todo el sistema político. Hay que hacer una modificación, no creo que la recomendación lisa y llana de derogar, que hacen los catedráticos, sea la más viable políticamente, ni la mejor. Pero sí una regulación que permita especificar más el delito y decir que hay abuso de funciones cuando se perjudica al Estado a nombre propio o de terceros. Eso va a permitir salir de una posición muy difícil para que una figura jurídica se pueda utilizar de forma indiscriminada y sin garantías. No pasa por la derogación, sino la regulación.

—¿El FA pagará algún costo político por el caso del exvicepresidente Raúl Sendic?

—Hay que verlo hacia el futuro. Si esta pregunta se me hacía a mitad del año 2017, capaz que la respuesta era otra. En realidad el cómo se resolvió el tema Sendic, con una postura firme del Tribunal de Disciplina y la renuncia de él, generó una reacción buena en el sentido de desactivar un problema fuerte y delicado. Hoy el Partido Nacional, que hizo un escándalo por esto, tiene en su seno una circunstancia difícil con el intendente (Agustín) Bascou que no logró resolver. Todos podemos tener episodios de irregularidades, el tema es cómo uno se para.

—El expresidente José Mujica dijo que no se ganan campañas hablando de grado inversor y equilibrio fiscal. ¿Cómo observa este cuestionamiento al ministro Danilo Astori?

—Estoy de acuerdo en que no se gana una campaña hablando de eso y no creo que nadie esté planteando hacer un eslogan de campaña o una campaña con eso. Me parece que se busca caricaturizar cosas que nunca van a suceder. Es un absurdo pensar hacer una campaña hablando de eso.

—Mujica primero prometió respaldo a Astori y ahora salió a cuestionarlo. ¿Se puede presentar sin el respaldo de la principal figura del MPP?

—Ni siquiera está resuelto lo de la candidatura. Me resulta paradójico que por un lado se plantea apoyo y por otro se salga a dar palo. Todavía va a correr mucha agua debajo del puente y para tomar una decisión tiene que estar primero el convencimiento de quién quiera ser candidato y en segundo lugar una política de alianzas adecuada para respaldar una iniciativa de candidatura. Las dos cosas no están ni discutidas ni resueltas.

—Se habla mucho de unidad pero como decía ya están apareciendo los palos

—No son todos, nosotros nunca salimos a darle palo a nadie y hemos priorizado siempre la acción del gobierno a lo electoral. Lo que pasa y me parece un error es hablar un día sí y otro también de candidaturas.

—La vicepresidenta Lucía Topolansky opinó que hay que cerrar la etapa de Tabaré Vázquez, Mujica y Astori como candidatos. ¿Coincide con eso?

—Vázquez, Astori y Mujica son los tres mayores líderes de los últimos 15 o 20 años, prescindir de ellos en una campaña en 2019, sería el mayor error político. Eso no quiere decir que alguno de ellos tenga que ser candidato.

—¿Hay cierto temor a un veto a Astori en la interna del FA?

—Veto no va a haber, yo lo descarto. En estos días cuando pasó lo de los cincuentones me hizo acordar a la situación de (Lionel) Messi con la selección argentina, cuando no le daban los resultados que quería y cuando él dijo: ´hasta aquí llegue´y todos decían no se puede ir. Hay que tener cuidado y respeto. Hemos tenido una conducta unitaria, que no la vamos a dejar, pero en realidad no me parece justo que no se tenga un trato más fraterno.