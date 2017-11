Jorge Díaz remitió informe de la Jutep sobre Agustín Bascou a la fiscal del caso

Jorge Díaz, fiscal de Corte, decidió remitir al fiscal del caso el informe realizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el intendente de Soriano Agustín Bascou, informó Montevideo Portal.



"Recibí de la JUTEP el informe sobre Agustín Bascou. Al igual que en otras ocasiones lo remití a la fiscal del caso, a los efectos que ella considere pertinentes", informó Díaz a través de su cuenta de Twitter.

Recibí de la JUTEP el informe sobre Agustín Bascou. Al igual que en otras ocasiones lo remití a la fiscal del caso, a los efectos que ella considere pertinentes. — Jorge Diaz (@fiscaldecorte) 29 de noviembre de 2017

Según el informe de la Jutep, Bascou se benefició económicamente al permitir que vehículos municipales cargasen combustible en estaciones de servicio de la ciudad de Mercedes que eran de su propiedad, más allá de que reconoce que la comuna no sufrió un perjuicio económico por ello.



La Jutep recordó que los artículos 17 y 29 del decreto 30/003 establecen que se debe comunicar "cualquier tipo de implicancia" y especificó que "el señor Bascou no dio cumplimiento a esta normativa" porque no presentó una declaración jurada, que es obligatoria, aclarando que era propietario de las estaciones.



Por su parte Bascou indicó que el fallo de la Jutep "era previsible" porque "el propio vicepresidente de la Jutep (Daniel Borrelli) salió a la prensa a informar esto". Indicó que de esta situación se desprende que "hubo prejuzgamiento" por parte del organismo.



Consultado por el portal local Agesor sobre su permanencia en el cargo, Bascou afirmó que los habitantes del departamento le han manifestado su apoyo: "Lo que más me dice la gente de Soriano es 'no vaya a renunciar, de ninguna manera dé un paso al costado'".