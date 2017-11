Detienen a peruanos que hackearon cuentas del e-BROU y extrajeron 40 mil dólares

El fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez solicitó ayer a la Justicia Penal el inicio de una investigación sobre una pareja de peruanos que jaquearon las cuentas de Internet del Banco República (e-BROU) y lograron extraer alrededor de US$ 40.000 a damnificados. La pareja llegó hace una semana a Uruguay y pensaba irse hoy del país cuando fueron detenidos.



El representante del Ministerio Público dijo a El País que, desde Perú, esta pareja hackeó cuentas de e-BROU del Banco República, luego se hacían pasar por el titular de la cuenta y libraban una transferencia telefónica al exterior.



Según el fiscal, al tener la orden del supuesto titular de la cuenta, el banco enviaba un código de la transferencia a un mensaje de texto de un celular. Agregó que los delincuentes habían colocado el número de su celular en la transferencia y cuando recibían el código, efectivizaban el giro.



“Hasta el momento la estafa alcanza los US$ 40.000. Los damnificados son tres”, dijo el fiscal Rodríguez a El País.



El fiscal dijo que aún no se sabe cómo la pareja de peruanos ingresaba en el sistema informático del Banco República y cómo obtuvieron las cuentas. “Lograron vulnerar la seguridad bancaria”, dijo.



El caso es investigado por personal del Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.