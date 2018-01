Destrozaron e intentaron robar un local de cobranzas en Malvín

Minutos antes de la 1 de la madrugada dos delincuentes con sus rostros cubiertos rompieron la puerta de vidrio del Abitab ubicado en las calles Rivera y Mississipi, en Malvín.



Según informa Telenoche, los hombres utilizaron una camioneta robada para romper la entrada del local y cuando estuvieron adentro usaron un marrón para destrozar los mostradores. Pero no lograron robar nada y se fueron en el vehículo, que momentos después fue ubicado por la Policía a algunas cuadras del local de cobranzas.



Se trata de la agencia que vendió el número ganador del Gordo de Fin de Año. "Después de la alegría del Gordo de Fin de año, tener esta noticia el 1° de enero no es nada agradable", dijo la Teledía la titular de la agencia, Gleider Barceló.



"El dueño no había llegado a hacer la denuncia", agregó y lamentó el daño que ocasionaron los delincuentes: "Sólo los vidrios antibalas cuestan más de US$ 1.000 cada uno", dijo.

