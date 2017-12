Desgastada, AEBU acordó una tregua con el BROU

Tras 56 días de conflicto, una asamblea muy concurrida del sindicato bancario (AEBU) decidió una tregua con el Banco República (BROU) lo que supone un revés para los sectores más radicales y una evidencia de que las agrupaciones más moderadas del poderoso gremio entendían que la situación había ido demasiado lejos y que se estaba operando un desgaste indeseable. El conflicto se había desatado por el rechazo sindical a aspectos de la reestructura del BROU.

La asamblea en el local del sindicato de Antel fue más concurrida de lo habitual (había unas 700 personas). Los radicales igual intentaron seguir el conflicto. La votación, a mano alzada, fue ajustada pero no se anunció su resultado concreto y se dio por respaldada la moción que proponía seguir la negociación. Un anticipo de lo que iba a pasar lo dio una votación previa del consejo banca oficial de AEBU, en el que habitualmente los grupos radicales son la minoría mayor pero que decidió antes de la asamblea por siete votos a cuatro llevar al plenario la propuesta del banco. Se levantará la ocupación de la agencia Mercado Modelo.

En la fórmula aceptada el BROU se obliga a seguir fortaleciendo el área de tecnología de la información (TI) con personal propio en tareas de altísimo valor agregado. Para ello va a realizar numerosos llamados internos para proveer cargos de contadores destinados al análisis de balances.

Matías Arbizu, presidente del consejo banca oficial planteó que la propuesta era insuficiente y consideró que el directorio del BROU miente continuamente". "No podemos permitir el cierre de las agencias y sucursales del BROU", dijo. Pero Leonardo Batalla abogó por la aceptación de la fórmula y advirtió que no hubo respaldo en el Parlamento a las posturas contrarias a la reestructura del BROU. "No somos los únicos actores en este proceso", dijo.