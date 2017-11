Gobierno confirmó la presencia de hidrocarburos en Uruguay

El gobierno informó que se ha descubierto presencia de hidrocarburos en Paysandú en el marco de las exploraciones on-shore que venía realizando la empresa Schuepbach Energy Uruguay bajo los contratos de exploración que mantiene en Salto y Piedra Sola.



El gobierno dejó en claro que pese al hallazgo, todavía resta determinar si el descubrimiento es comercializable. Además las autoridades plantearon que no darán nueva información hasta que no se estudie el flujo de hidrocarburos a la superficie.



La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo a la prensa esta tarde que "hay que seguir trabajando y hay muchos análisis más que hacer". "Es un tema muy importante para el país, tenemos que ser prudentes y no marearnos", agregó.

El hallazgo se produjo en el pozo Cerro Padilla X-1 ubicado al noreste de Paysandú. Según la información oficial se alcanzó una profundidad de 845 metros. “El análisis de perfilaje mostró 2 metros de arena con saturación de petróleo a una profundidad de 793 metros (Ancap en un principio informó que eran 973 metros, pero luego corrigió la información).



La fluorescencia (que es el análisis que permite detectar la presencia de hidrocarburos) ocurrió a lo largo de todo el intervalo”, mencionó el comunicado de presidencia.



Es el primer pozo exploratorio en 30 años en Uruguay y el primero en que se ha descubierto la presencia de hidrocarburos.



Ancap firmó en febrero de 2012 bajo la presidencia de Raúl Sendic los dos primeros contratos de exploración y explotación on shore con la firma Schuepbach Energy Uruguay SRL, filial de Schuepbach Energy LLC, en marco de la iniciativa de actividades exploratorias sobre la tierra.



