Denuncias previas de intentos de secuestros

En ambos lugares, se reportó la presencia de un auto Renault, de color bordeaux, similar al que posee el acusado por el crimen de Brissa.



Mónica Choca, periodista de ese medio, contó a El País que corroboró esos dos episodios con autoridades policiales. Le confirmaron que había dos denuncias en ambos balnearios.



El miércoles 15 de noviembre, la periodista publicó un comunicado titulado “PRECAUCIÓN”.



“Se han registrado dos casos de intento de secuestro infantil en las escuelas de La Floresta y Costa Azul, por lo que habrá vigilancia policial a la entrada y a la salida de estos centros educativos. Solicitamos a los padres estar pendientes, se trata de un vehículo Renault (posiblemente modelo Megane) de color Bordó. Ante cualquier eventualidad llamar al 911”, rezaba la denuncia.

Críticas y dudas.

Luego de la publicación, el comunicado fue replicado casi 1.000 veces y recibió decenas de críticas. Algunos dudaban de la veracidad de la información. “¿Esto es cierto? Ya ha habido casos que no son verdaderos”.



Otro advertían: “Quienes repliquen ‘mensajes falsos’ pueden ser conducidos a la justicia penal”.



El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había manifestado a principios de octubre su preocupación por un falso audio de un intento de secuestro que había divulgado un padre sobre su hija en la puerta de una escuela. Pidió que no se generen “alarmas falsas” porque “distraen a la Policía de los verdaderos problemas”.



Esa advertencia del ministerio puso reparos a que las denuncias en La Floresta y Costa Azul tomaran estado público, hasta ayer.



Un Renault de color bordeaux fue visto y filmado, días después, en el lugar donde estaba la niña Brissa González. Ese mismo auto fue captado en las filmaciones de otras cámaras, con la niña en el interior.



Ayer, en las redes sociales varios usuarios se preguntaban indignados por qué no se había seguido la pista del auto denunciado el 15 de noviembre.