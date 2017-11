Denuncia penal por pintar grafitis en cortinas de locales

El Grupo Centro presentará una demanda penal luego de que seis de las 15 cortinas metálicas de 18 de Julio que habían sido pintadas por artistas callejeros el pasado sábado 18 de noviembre, amanecieran grafiteadas ayer. Es la segunda vez que sucede lo mismo en menos de dos semanas; la primera ocasión fue 24 horas después de haber terminado las obras.

"La directiva tomó la decisión de hacer una denuncia penal por las agresiones contra las cortinas. Mañana (por hoy) nos vamos a juntar con el abogado del grupo y se va a radicar la denuncia porque lo que se afectó fue una intervención de una propiedad privada. Se está atentando contra nuestros asociados No es una denuncia de la Intendencia —aunque nos apoyan— sino de los dueños de los comercios", dijo Marcelo Carrasco, presidente del Grupo Centro.

Para apoyar la denuncia se van a presentar no solo las imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior sino también de cámaras privadas de los distintos comercios que lograron captar el hecho. "Las imágenes muestran a las personas que hicieron eso pero no sabemos quiénes son, eso va a ser trabajo de la justicia", indicó. Lo que buscan con la acción legal es que esos hechos no vuelvan a suceder.

"De todas formas esto no nos va a amedrentar; vamos a seguir haciendo intervenciones en las cortina, pero queremos que la justicia actúe", dijo y adelantó que en febrero del próximo año van a comenzar a pintar entre una y dos cuadras de comercios, en un principio, con el apoyo de la Intendencia.

"Las primeras 15 que se pintaron fueron elegidas porque en esos comercios hay gente de la directiva del grupo que también son artistas y fueron los primeros que plantearon la idea y se convencieron entre ellos", explicó Carrasco.

Pintadas.

La mayoría de las cortinas metálicas tenían escrita la palabra "arte" sobre las ilustraciones originales, mientras que en otras se podía leer "Muerte al patriarcado" o "Hartas", inscripciones que fueron realizadas luego de la marcha feminista del pasado sábado tras el asesinato de la niña Brissa González.

Tras el hecho, el intendente de Montevideo Daniel Martínez se mostró molesto y lo manifestó en su cuenta de Twitter: "Lamentable que no cuiden el trabajo de los artistas, con gusto les otorgamos otros lugares para expresarse como ya lo hicimos con quienes plasmaron su obra en contenedores y las cortinas. Tendremos que empezar a usar cámaras y aplicar ley de faltas para evitar esto", sostuvo el jerarca.

En tanto, el alcalde del Municipio B, Carlos Varela, también opinó sobre lo ocurrido y apoyó los dichos del intendente.

"Así amanecieron las recientemente intervenidas cortinas en 18 de Julio. Esta tarea realizada tras un llamado a artistas llevó planificación, dinero y sobre todo trabajo y dedicación de esos artistas que vieron la importancia del #ArteParaTransformar que se sumaron a la propuesta de embellecer la ciudad y seguir recuperando el centro", escribió. Y agregó: "Comparto las palabras del intendente Daniel Martínez. Es lamentable que pase, se ha dado oportunidad de expresarse a distintos colectivos en distintos lugares. Sin dudas necesitamos avanzar hacia un #CambioCultural y también avanzar hacia mayores controles y sanción".

Plan piloto.

La iniciativa denominada "Galería de arte a cielo abierto", que fue apoyada por la IMM, el Municipio B y el Grupo Centro, surgió con el objetivo de lograr que la población "valore y cuide más el espacio urbano", así como contribuir a "combatir el vandalismo que tiene esa avenida y revitalizar la zona", explicaron desde la comuna.

Los 15 artistas fueron escogidos tras un concurso en el que se presentaron 54 propuestas.

La Intendencia aportó el premio de $ 8.000 a cada uno, el Municipio B los materiales y los empresarios la alimentación de los artistas.

Según las bases del concurso los diseños debían incluir referencias a personalidades destacadas de Montevideo o ejes temáticos de la ciudad y a su vez "promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad".

El rostro del escritor Juan Carlos Onetti, la poeta Idea Vilariño o dos hombres bailando tango, son algunas de las ilustraciones pintadas en los distintos comercios.

MPP dice que "vandalizan" su pintada

Integrantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Maldonado se molestaron luego de que pintaran la palabra "Mienten" sobre un muro en el que el sector se quejaba —también con pintadas— sobre algunas medidas tomadas por el intendente Antía.

POLÉMICA EN TWITTER

@Dmartinez_uy

Lamentable que no cuiden el trabajo de los artistas (...) Tendremos que empezar a usar cámaras y aplicar ley de faltas para evitar esto. Ing. Daniel Martínez

@FerCasuriaga

En vez de gastar plata en cámaras para Multar, gaste en poner Semáforos con indicadores de tiempo. Gracias. Fernando Casuriaga

@Dmartinez_uy

Fernando, las cámaras ya están, en cuanto a semáforos se está trabajando muy duro en ese tema y el resto del tránsito. Te invito a seguir las redes de @imtransito. Un abrazo. Ing. Daniel Martínez

@FerCasuriaga

Gracias por contestar. A @imtransito lo sigo y le informo tanto de siniestros, semáforos rotos y señales de tránsito defectuosas. Desde mi lugar trato de colaborar. Un abrazo. Fernando Casuriaga

@diegobaron14783

No entiendo cuál es el asombro cuando ni siquiera respetan las fachadas de las viviendas. Diego Barón

@chipirripi

Aplaudo la iniciativa y la gestión de la intendencia, ya Montevideo empezó a tener otra cara, me encanta la actitud y las innovaciones del intendente. Stefa

@rfacello

Hace años q Montevideo está vandalizada x grafiteros. Calush y otros destrozaron cuanta pared había y desde la IMM no se actuó. Por qué habría de ser distinto ahora? Roberto Facello