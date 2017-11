Se demora proyecto para volver al BPS

Para terminar de elaborarlo pidió dos semanas, lo cual estaría complicando las previsiones de la bancada del Frente Amplio de aprobar el proyecto antes de fin de año, que para el oficialismo es una prioridad.

Tras demorar la comparecencia de Economía ante la comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda de Diputados por varias semanas, ahora tampoco están los números. Es claro que al gobierno no le sirve tomar los cálculos que presentara la semana pasada ante la comisión el Banco de Previsión Social (BPS), que estimó el costo del proyecto de ley en US$ 2.500 millones en un lapso de 48 años.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti explicó tras la reunión que hay un elemento nuevo que causa la demora, que es una circular del Banco Central que fue emitida luego de que el proyecto fuera enviado al Parlamento y que refiere a la actualización de las tasas de mortalidad y cómo deben calcularse las rentas vitalicias.

La oposición ha sostenido que la tasa de descuento que tomó el BPS para hacer sus cálculos no es real y por eso se piensa que cuando Economía lleve al Parlamento los costos serán muy superiores a aquella cifra.

Ferreri ratificó en la comisión que el Poder Ejecutivo es partidario de mantener el proyecto como está, es decir dando un plazo específico para optar entre mantenerse en la AFAP o volver al BPS. Los partidos de la oposición estaban negociando con el Frente Amplio que las personas optaran al momento de jubilarse si prefieren mantenerse en el régimen mixto o volver al mecanismo solidario.

Para el diputado nacionalista Jorge Gandini la de ayer con Ferreri fue "una reunión desoladora" porque "aún no tienen los números". Gandini dijo que hace tres meses que el proyecto está en el Parlamento. "Unos dicen que cuesta US$ 2.000 millones, otros US$ 3.000 millones y hasta US$ 4.000 millones. Y Economía no sabe. Eso es desolador", sostuvo el diputado.

Para Gandini "el BPS hizo los números que le convenía y el ministerio va a venir con otros números", y reclamó que "venga el ministro Astori a darle la cara a la comisión" legislativa.