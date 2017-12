Deciden si la Fórmula E regresa a Punta del Este

El Consejo Mundial de Automovilismo, organismo que rige los destinos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), decidirá mañana si adjudica a Punta del Este la prueba de la Fórmula E prevista para el 17 de marzo del 2018.

Esa fecha había sido asignada originalmente a la ciudad de San Pablo, Brasil, aunque problemas de entidad surgidos en los últimos tiempos generaron la posibilidad de que el balneario esteño recupere la prueba.

Fuentes de la Fórmula E dijeron a El País que existe "cierto consenso" entre sus integrantes para elegir a Punta del Este en lugar de la ciudad paulista.

El gobierno departamental encabezado por el intendente Enrique Antía adelantó que la administración hará todo el esfuerzo posible para poder traer de regreso la prueba.

El circuito callejero de Punta del Este fue homologado por las autoridades del automovilismo y su armado, habida cuenta la infraestructura existente, llevará menos tiempo que en anteriores pruebas.

En 2015, inspectores de la Dirección General Impositiva llegaron a la pista antes de comenzar la carrera, lo que provocó tensión.

Millonaria inversión

Cuando en 2015 se definió que Punta del Este recibiera la prueba, la Intendencia de Maldonado aportó US$ 350.000 a los organizadores e invirtió US$ 450.000 en el armado de la pista. A los organizadores de la competencia el evento les cuesta unos US$ 10 millones. La Fórmula E fue fundada en 2012 con el objetivo de promover la popularidad de los vehículos eléctricos en todo el mundo.