Decenas de estafados por la "Reina de la Noche"

Al menos 50 denuncias fueron presentadas contra la organizadora de eventos de la empresa "Reina de la Noche", que cobraba por adelantado el total o parte del dinero de fiestas de 15 que nunca llegaron a realizarse.

Luego de divulgarse la historia de Ayelén Lara, que iba a festejar su cumpleaños de 15 el sábado pasado y debió cancelarlo, se sumaron varias denuncias de otras familias que hicieron el pago completo con un año de anticipación y no saben si podrán festejar el cumpleaños de sus hijas.

La "Reina de la Noche" fue detenida y tras declarar, quedó en libertad aunque permanece emplazada mientras continúa la investigación.

Los casos.

El 16 de junio de este año, Alexandra Barneche realizó el pago completo de la fiesta de 15 de su hija, Betiana Abreu. El evento iba a realizarse el 12 de enero de 2019. La "Reina de la Noche" se haría cargo del servicio completo para 200 invitados por $ 150.000. Pero el sábado pasado, un amigo de Betiana que había planeado la fiesta con la mujer la llamó y le contó que se estaba comentando en las redes sociales que "La Reina de la Noche" era una estafadora.

"Enseguida me fui al piso y rompí en llanto", contó la madre. Una vez que se calmó revisó las redes sociales y comprobó que lo que le había dicho su amigo era cierto.

"Nos destruyó el sueño que teníamos con nuestra hija. Perdí 150 mil pesos que deberé pagar en tres años. Pero ese cumpleaños, en enero de 2019, va a ser el mejor día para mi hija, porque a partir de hoy empezaremos de cero", dijo Alexandra.

Ayer fue a hacer la denuncia en la Seccional 8ª. El Policía que la atendió le comentó que con su caso ya eran 21 personas las que habían realizado denuncias contra la "Reina de la Noche", solo en esa seccional.

"De esas, tres ya habían sido estafadas porque el día que se tendría que haber hecho la fiesta ya había pasado y se había suspendido. Los restantes estaban en la misma situación que yo: habían pagado la fiesta completa o una seña", contó.

Más familias.

Silvia (nombre ficticio ya que prefirió no identificarse) vive una situación similar. Había pagado la fiesta de su hija, para 2018, en agosto del año pasado. "Salía cerca de 170 mil pesos pero si pagábamos en efectivo nos realizaba un descuento del 30%", narró.

Durante todo el año la organizadora le mandaba mensaje para que fueran a ver cómo había quedado el salón y la decoración. "Todo transcurrió normalmente, nunca desconfié de nada, hasta la semana pasada que detonó todo", dijo.

"Me llamó una compañera y me dijo que no quería ponerme nerviosa pero algo estaba pasando con la organizadora de eventos porque había visto una publicación que no le gustó. Además, intentó entrar a la página de Facebook de la empresa y no existía más. Le mandaba mensajes y no le contestaba. "Ahí se me aflojaron las piernas, me quería morir", contó.

La madre de la cumpleañera logró contactar a la mujer y quedaron en reunirse un día. "La mujer se presentó y nos dijo que no nos preocupáramos que lo que estaba pasando no tenía nada que ver con nuestra fiesta; que todo había empezado cuando una familia había dicho que un evento no había sido lo que habían contratado y que tras ese mensaje se había visto desbordada por los comentarios que le llegaban a su Facebook por lo que había decidido cerrarlo y suspender el cumpleaños que tenía ese fin de semana", contó.

"Este sábado le escribí para ir a ver el salón y me dijo que la fiesta había sido suspendida. No me dio ninguna razón. Ahí le dije que quería que me devolviera el dinero pero nunca más me contestó", contó.

Hoy familias afectadas se manifestarán.

El caso de la quinceañera Ayelén Lara (foto) destapó el accionar de la organizador de eventos. Un día antes de su fiesta, la empresaria llamó a la adolescente y le dijo que la fiesta no se iba a poder hacer a pesar de que había pagado el monto del evento con un año de anticipación. Hoy a las 15:00 horas, las familias afectadas harán una manifestación en la plaza frente al Nuevo Centro Shopping.