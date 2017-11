Debate político por cadena perpetua

Tras el asesinato de la niña Brissa de 12 años y a pocos días de ocurrido el crimen de Valentina, de 9, varios políticos manifestaron su indignación en las redes sociales y algunos incluso plantearon distintos proyectos que buscan evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.

"Este tipo de sujetos no debieran estar en la sociedad", opinó el senador nacionalista Jorge Larrañaga sobre el supuesto asesino, en una entrevista realizada en el programa Todo Pasa de Océano FM.

"Hay que aplicar sanciones gravísimas con mano muy dura", agregó el senador y propuso "discutir la cadena perpetua para estos casos, conjuntamente con las medidas de seguridad eliminativas". "¿Un sujeto de esta naturaleza es rehabilitable?", se preguntó.

Por su parte, el también senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, explicó a El País que en 2008, 2010 y 2015 presentó dos proyectos de ley sobre el tema. "En 2008 el Frente Amplio los votó en contra", aclaró el legislador.

Uno de esos proyectos proponía aumentar la pena máxima por violación de 10 a 30 años así como también establecía que sería un agravante el hecho de que el niño violado fuera menor de 12 años, que el abuso fuera cometido contra descendientes legítimos o hijos naturales reconocidos o no de quien comete el delito, o que el delito fuera efectuado por el cónyuge o concubino de la madre o el padre del niño.

Otro de los proyectos que presentó el senador fue crear un registro de violadores y abusadores de menores "para intentar prevenir, en la medida de las posibilidades, la comisión de nuevos delitos de esas características", indica el documento.

"Los datos nos dicen que mas del 80% de los violadores reinciden. Vamos a proponer y exigir que se cree el Registro Público de Violadores, presentado hace años por el PN y Luis Lacalle Pou. No hay más excusas", expresó en Twitter la senadora Verónica Alonso.

RELACIONADAS Mesa Política del FA pide que Parlamento apruebe ley integral de violencia de género By Alejandro Mendieta Mesa Política del FA pide que Parlamento apruebe ley integral de violencia de género Mesa Política del FA pide que Parlamento apruebe ley integral de violencia de género By Alejandro Mendieta Mesa Política del FA pide que Parlamento apruebe ley integral de violencia de género Mesa Política del FA pide que Parlamento apruebe ley integral de violencia de género By Alejandro Mendieta Mesa Política del FA pide que Parlamento apruebe ley integral de violencia de género Mesa Política del FA pide que Parlamento apruebe ley integral de violencia de género By Alejandro Mendieta Mesa Política del FA pide que Parlamento apruebe ley integral de violencia de género Mesa Política del FA pide que Parlamento apruebe ley integral de violencia de género Bonomi choca con Larrañaga y calificó como "un error" debate sobre la cadena perpetua By Alejandro Mendieta Bonomi choca con Larrañaga y calificó como "un error" debate sobre la cadena perpetua Bonomi choca con Larrañaga y calificó como "un error" debate sobre la cadena perpetua By Alejandro Mendieta Bonomi choca con Larrañaga y calificó como "un error" debate sobre la cadena perpetua Bonomi choca con Larrañaga y calificó como "un error" debate sobre la cadena perpetua By Alejandro Mendieta Bonomi choca con Larrañaga y calificó como "un error" debate sobre la cadena perpetua Bonomi choca con Larrañaga y calificó como "un error" debate sobre la cadena perpetua By Alejandro Mendieta Bonomi choca con Larrañaga y calificó como "un error" debate sobre la cadena perpetua Bonomi choca con Larrañaga y calificó como "un error" debate sobre la cadena perpetua Bonomi criticó a medios y redes por difundir imágenes del auto en el caso Brissa González By Alejandro Mendieta Bonomi criticó a medios y redes por difundir imágenes del auto en el caso Brissa González Bonomi criticó a medios y redes por difundir imágenes del auto en el caso Brissa González By Alejandro Mendieta Bonomi criticó a medios y redes por difundir imágenes del auto en el caso Brissa González Bonomi criticó a medios y redes por difundir imágenes del auto en el caso Brissa González By Alejandro Mendieta Bonomi criticó a medios y redes por difundir imágenes del auto en el caso Brissa González Bonomi criticó a medios y redes por difundir imágenes del auto en el caso Brissa González By Alejandro Mendieta Bonomi criticó a medios y redes por difundir imágenes del auto en el caso Brissa González Bonomi criticó a medios y redes por difundir imágenes del auto en el caso Brissa González Blancos proponen discutir la cadena perpetua y que se cree registro público de violadores By Rosana Decima Blancos proponen discutir la cadena perpetua y que se cree registro público de violadores Blancos proponen discutir la cadena perpetua y que se cree registro público de violadores By Rosana Decima Blancos proponen discutir la cadena perpetua y que se cree registro público de violadores Blancos proponen discutir la cadena perpetua y que se cree registro público de violadores By Rosana Decima Blancos proponen discutir la cadena perpetua y que se cree registro público de violadores Blancos proponen discutir la cadena perpetua y que se cree registro público de violadores By Rosana Decima Blancos proponen discutir la cadena perpetua y que se cree registro público de violadores Blancos proponen discutir la cadena perpetua y que se cree registro público de violadores "Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa By Lucía Baldomir "Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa "Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa By Lucía Baldomir "Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa "Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa By Lucía Baldomir "Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa "Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa By Lucía Baldomir "Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa "Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa Las cámaras delataron al acusado de asesinar a Brissa By EL PAIS Las cámaras delataron al acusado de asesinar a Brissa Las cámaras delataron al acusado de asesinar a Brissa By EL PAIS Las cámaras delataron al acusado de asesinar a Brissa Las cámaras delataron al acusado de asesinar a Brissa By EL PAIS Las cámaras delataron al acusado de asesinar a Brissa Las cámaras delataron al acusado de asesinar a Brissa By EL PAIS Las cámaras delataron al acusado de asesinar a Brissa Las cámaras delataron al acusado de asesinar a Brissa

Otras posturas.

Por su parte, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres se mostró de acuerdo con la creación del registro pero cauteloso con respecto a los dichos del senador Larrañaga.

"Estoy totalmente de acuerdo en aprobar normas preventivas más fuertes. Me parece que la idea del registro de violadores y de pedófilos está muy bien. Hasta podríamos hablar de tobilleras para esos casos", dijo. "Pero yo creo que la responsabilidad de quienes tenemos roles de representación política es no cobrar al grito, es no proponer cosas en caliente. El hecho de cambiar las penas es un tema que hay que discutirlo con tranquilidad, analizarlo con cuidado", dijo Mieres.

"Creo que la cadena perpetua no es adecuada. Tal vez me podrán convencer pero no así sobre caliente", opinó, y agregó: "lo que sí quizás haya que analizar es cómo garantizamos que las penas que ya están fijadas se cumplan en su totalidad".

La senadora por el Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo a El País que no se opone a trabajar sobre el tema de la creación del registro. "Son todos mecanismos que estoy dispuesta a discutir y legislar", sostuvo.

También se mostró de acuerdo con uno de los artículos de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en el género, lo que está a estudio del Parlamento. Allí se establece que "para los trabajadores que tengan antecedentes administrativos o penales vinculados a distintos tipos de delitos y que quieran trabajar en los servicios públicos que están vinculados a niñas, niños y adolescentes, no se los podrá contratar".

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo a El País que a lo largo de los años ha presentado una cantidad de proyectos sobre el tema. "No los escucharon, no los entendieron, no les prestaron atención. No voy a hablar. La verdad es que tengo un bajón importante (por lo asesinatos)", expresó.

Bonomi contra pena de muerte.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi opinó que la pena de muerte y la cadena perpetua son algo negativo. "Es un error pero si se propone un debate va a haber que debatir", dijo. El jerarca planteó buscar otros mecanismos como por ejemplo la creación de un protocolo de seguimiento"de los delincuentes procesados por abusos sexuales o por violación.