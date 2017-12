Darío Pérez frena impuesto a militares y desafía al FA

Por dos proyectos de ley diferentes, el diputado Darío Pérez está otra vez en el ojo de la tormenta y es objeto de críticas de parte de sus compañeros de bancada del Frente Amplio. No votará aunque haya "mandato político" el impuesto a los militares retirados y por otro lado decidió dar su apoyo al proyecto de ley de vivienda que presentó Unidad Popular.

No es la primera vez que el legislador de la Liga Federal desafía la disciplina partidaria. Lo hizo antes con dos artículos de la ley de Presupuesto, por no votar la disolución de la Policía Caminera y el no llenado del 50% de las vacantes de soldados en las Fuerzas Armadas. Por este caso fue enviado junto al diputado Sergio Mier al Tribunal de Conducta Política.

Pero este no es el único tema de controversia. Cuestionó la legalización del aborto, la venta de marihuana en farmacias y más recientemente la ley de riego, y hasta la reestructura del Banco República. A la lista se sumó en los últimos días el impuesto a la Caja Militar remitido por el Ministerio de Economía al Parlamento. Estaba previsto que se votara hoy en Cámara, pero Pérez ya adelantó a los coordinadores de bancada Carlos Varela (Asamblea Uruguay) y Jorge Pozzi que no lo acompañará.

Ayer ningún sector planteó usar la disciplina partidaria, pero el malestar con el diputado que se ganó el mote de "rebelde" era grande. Hoy dialogarán una vez más con él, para intentar convencerlo de que debe apoyar un proyecto que considera "inconstitucional".

"Ya se lo comuniqué a Pozzi en muy buenos términos que no voto el impuesto. Ellos quieren hablar conmigo porque piensan que me van a hacer cambiar, pero yo ya tomé la decisión. No hay marcha atrás. El día que tomé la resolución, pensé como decía el general (Líber) Seregni, en el día de mañana y en lo que podía venir", aseguró el diputado a El País.

Pérez insistió en que no votará por disciplina, aunque exista un "mandato político" formal de la bancada del Frente Amplio como lo establece el estatuto vigente. "La decisión es mía y personal porque Sergio Mier la va a votar. Es un tema de conciencia (...) Por la santa unidad de acción me banqué votar cosas con las que no estaba conforme; pero la situación, y el no ser tenidos en cuenta en el caso del Banco República, me llevan a tomar esta determinación", aseguró. Además dijo que "es importante reconocer a la Academia", porque las cátedras de Derecho Constitucional advirtieron que la iniciativa viola Carta Magna. En este escenario lo más probable es que se termine postergando la votación de la iniciativa necesaria para bajar el déficit de la Caja Militar que en el último año acumuló US$ 480 millones.

Polémica por vivienda.

No es solo la oposición a este proyecto lo que genera malestar en el Frente Amplio y así lo dejaron entrever en la bancada los diferentes sectores que componen la coalición. Sin consultar al Frente, Pérez apoyó el pasado 12 de diciembre el proyecto de ley de vivienda que presentó el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio.

La iniciativa no contó con los votos de los otros diputados oficialistas, pero igual se aprobó "por mayoría", quedando una vez más la coalición en franca minoría. Además, Pérez dijo que comprometió su palabra de votar en Cámara. El proyecto crea un plan nacional de vivienda pública dirigido a familias que ganan hasta $ 70.000 y la cuota de la vivienda se fija en un 10% del ingreso familiar.

Los diputados del Frente que integran la Comisión de Vivienda pidieron a Pérez que no votara el proyecto, en un cuarto intermedio, pero él no dio marcha atrás. "Voy a votar este proyecto porque comprometí mi palabra. Soy dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras. No creo que este proyecto sea la panacea o que pueda llegar a buen destino, lo digo con toda crudeza; pero lo voto con la intención de que se discuta políticamente", dijo en comisión según consta en la versión taquigráfica.

La diputada socialista Gabriela Barreiro dijo a El País que informó ayer a la bancada, que "un legislador del Frente no votó con nosotros un proyecto que no pensamos apoyar". Además indicó que el tema ya había sido hablado con el propio Pérez. "No es que no aceptó la recomendación de no votar, lo que nos dijo es que había dado su palabra para votar este proyecto", señaló.

Barreiro dijo que la decisión de Pérez generó sorpresa, aunque evitó hablar de malestar. "Lo único que le dijimos era que estaba bueno que avisara antes, pero no hubo conflicto", aclaró la diputada.

"No sé si Xavier está haciendo mandados"

La conducta del diputado Darío Pérez (Liga Federal) viene dando que hablar dentro del Frente Amplio y generó en las últimas horas un cortocircuito con la secretaria general del Partido Socialista Mónica Xavier.

La polémica estalló por declaraciones de la senadora, en la que planteaba la autoexclusión de Pérez del Frente Amplio por no votar el impuesto a los militares retirados. "En el FA definimos que, si en algún momento alguien sentía que no podía cumplir con la disciplina, imprescindible en cualquier fuerza política, se autoexcluía", aseguró en declaraciones a Teledía.

"Cuando a ella le querían dar el golpe de Estado y correr de la presidencia del Frente Amplio realmente la apoyamos. Es una mal agradecida ya que nosotros le aportamos 62.000 votos", aseguró el diputado a El País.

Por otra parte, afirmó que Xavier "tiene mala memoria porque el doctor (Tabaré) Vázquez vetó la ley de interrupción del embarazo y no se autoexcluyó, el (Reinaldo) Polo Gargano estuvo en contra del TLC con Estados Unidos y no se autoexcluyó, (Eduardo) Lorier dejó una rosa roja y no votó, o el Partido Comunista se negó a votar la ley de Educación y no se autoexcluyó".

"No sé si Xavier le está haciendo los mandados a alguien. No sé por qué me dice esto a mí. Es como que uno podría esperar esto de otro, pero no de ella", remarcó Pérez. Consultada por El País, Xavier dijo que no le interesa polemizar con el diputado de la Liga Federal. Además dejó en claro que no está en sus planes irse del Frente, a pesar de los cuestionamientos que recibe casi a diario de sus compañeros.