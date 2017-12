Darío Pérez denuncia "chanchullos" en el FA

Un audio que se hizo viral —y circuló entre parlamentarios del Frente Amplio— asegura que el diputado "rebelde" Darío Pérez se comprometió con militares a no votar en el año 2018 el impuesto a retirados. El legislador de la Liga Federal negó esta versión y denunció una campaña de "chanchullos" que le están haciendo dentro de la coalición de izquierda.

Un hombre que se identifica como parte de la comisión directiva del Círculo Militar, señala en un audio que un capitán de corbeta habló personalmente con Darío Pérez sobre el impuesto a militares. En el audio de WhatsApp, al que tuvo acceso El País, cuenta que Pérez "se comprometió a no votar el impuesto el año que viene".

"Por lo tanto creo que vamos a pasar unas buenas fiestas con tranquilidad y me autorizó el capitán a que diera conocer esta conversación. Felices fiestas a todos y tranquilidad en los mandos. Todo está bien", señala el supuesto militar retirado en el mensaje de audio que circuló por medio de WhatsApp.

Consultado por El País, Pérez dijo que existió una conversación telefónica con el capitán, pero aseguró que nunca hizo ningún compromiso. "Mi posición es pública y notoria con respecto al impuesto, pero esto (de viralizar el audio) lo están haciendo con ánimo de menoscabo. Como no se animan a enfrentarme de frente, me están haciendo una campaña en contra", señaló Pérez, al tiempo que insistió en que no tiene ningún compromiso con militares retirados en no votar el impuesto. Aclaró que si bien no apoyará la iniciativa del Ejecutivo, no existe tal acuerdo con militares.

El legislador de la Liga Federal indicó que le gustaría que los comentarios se hicieran personalmente en lugar de por redes sociales. "Cualquier cosa han dicho, es detestable la campaña que me están haciendo, cobardes son", señaló en referencia al audio de WhatsApp que circula en las redes del Frente Amplio. "Usan este audio para menoscabarme y lo están haciendo como parte de una campaña. Lo hacen porque no quieren o no pueden confrontarme con ideas, hacen chanchullos", aseguró el legislador en diálogo con El País.

Pérez también agregó que esta campaña se generó dentro de la propia interna del Frente Amplio, debido a su decisión de no votar el impuesto a militares por considerarlo inconstitucional, ya que desde su punto de vista supone una "doble imposición" a los uniformados.

Pérez aseguró que este tipo de campañas por redes sociales tienen "un corte fascista", porque no se confronta con argumentos, sino "adjudicando cosas de la personalidad o diciendo que soy necio o cobarde".

Antes de Navidad el Frente Amplio debió retirar del orden del día el proyecto de ley del impuesto a militares por la negativa de Pérez a votarlo. Por lo que se anunció que se intentará aprobarlo en el año próximo, aunque no están los 50 votos del Frente Amplio que se requieren en la Cámara de Diputados.

Aprobar la iniciativa es una prioridad para la bancada del Frente Amplio y para el ministro de Economía Danilo Astori debido a que la Caja Militar acumula un déficit de US$ 480 millones. La aprobación del tributo había sido trabada en diciembre de 2016 por el Movimiento de Participación Popular (MPP), pero este año el sector de José Mujica decidió acelerar la aprobación del proyecto de ley.

Malestar.

La posición de Pérez generó malestar a la interna del Frente Amplio, debido a que también apoyó un proyecto de ley de Unidad Popular para la construcción de viviendas.

No es la primera vez que el legislador de la Liga Federal desafía la disciplina partidaria. Lo hizo antes con dos artículos de la ley de Presupuesto: por no votar la disolución de la Policía Caminera y el no llenado del 50% de las vacantes de soldados en las Fuerzas Armadas. Por este caso fue enviado junto al diputado Sergio Mier al Tribunal de Conducta Política.

Miranda pidió perdón por corrupción.

Sin nombrar ningún caso en particular, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que siente la necesidad de pedir perdón por los errores y posibles actos de corrupción en los gobiernos de la coalición de izquierda.

"Creo que es un gesto pedir perdón en las equivocaciones que nos involucran como cuerpo. Le hemos errado en muchas cosas, aunque hemos acertado en muchas más", aseguró Miranda en entrevista con el programa Quién es Quién de Gustavo Vaneskahian en Diamante FM. Miranda dijo que "hay que aprender errores". "Pido perdón y asumo los errores como presidente del Frente Amplio", indicó.

"Estábamos acostumbrados a que la corrupción era parte de la política. Pero para el Frente la corrupción no es aceptable como política de Estado. Somos seres humanos como cualquiera, no estamos vacunados contra la corrupción", aseguró el presidente de la coalición.

Consultado sobre si es corrupción el caso del exvicepresidente Raúl Sendic, prefirió no opinar hasta que se expida la Justicia. "Lo que dice el Tribunal de Conducta es que hay conductas inaceptables", señaló.

Además agregó que las condenas "no son eternas". "Se sancionan y se juzgan actos, no personas. No hay delincuentes, lo que hay son delitos", subrayó.

Miranda dijo que no se puede prohibir el uso del lema del Frente Amplio, a pesar de que se compruebe que se cometieron errores de gestión.