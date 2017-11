Cuento del tío: se hacían pasar por inspectores

Varios comerciantes de Cerro Largo denunciaron haber caído en el "cuanto del tío" luego de que más de una persona se hicieran pasar por inspectores municipales con el objetivo de cobrarles dinero.

Uno de los comerciantes declaró que una mujer llamó al comercio solicitando una suma de dinero para solucionar supuestas infracciones vinculadas a habilitaciones municipales de Bromatología e Higiene. Otro de los comerciantes, que también denunció haber sido víctima de la maniobra, informó que en su caso se trató de un hombre, quien también se hizo pasar por inspector.

Ante la situación, el director de Salubridad e Higiene de la Intendencia de Cerro Largo, José Luis Bouchacourt, aclaró que "las gestiones de nuestros inspectores se realizan en forma personal y con carnet autorizado" y que "las comunicaciones vía telefónica recibidas por algunos comerciantes del rubro gastronómico no tienen relación alguna con esta institución y no provienen de Salubridad e Higiene".

El funcionario solicitó a la población "rechazar dichas intimaciones y realizar las denuncias correspondientes en la Intendencia y en la Policía".

Denuncia desmentida.

En tanto, el jefe de Policía de Cerro Largo aseguró que no le consta que un jerarca policial haya circulado en un auto oficial con chapa falsa, como trascendió en el departamento. "No hubo ningún tipo de denuncia ante el jefe", indicó José Olivera. El jerarca agregó que él mismo puede ser citado a declarar, pero aclaró que "hasta ahora no me ha llegado nada", según reportó Canal 12 de Melo.