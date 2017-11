Cosse: "Uruguay no apuesta a un futuro petrolero sino a saber qué recursos tiene"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, aseguró que "Uruguay no apuesta a un futuro petrolero sino a saber qué recursos naturales tiene para aprovecharlos de la mejor manera".



En una entrevista a Teledoce, indicó además que "llevaría años" el proceso para comercializar el petróleo, en caso de que se confirme que es posible, e implicaría una definición política del país de "no quedarse solo en el petróleo" porque eso implica "la maldición de los recursos naturales".



Cosse aseguró que es la primera vez "que se comprueba que hay un sistema de petróleo activo: esto es que hay petróleo, que está atrapado y que puede fluir a la superficie", explicó la ministra.



"Tratamos de ser muy precisos y muy cautos. Es bueno que Ancap haya acumulado conocimientos sobre lo que tenemos en el subsuelo y que se haya hecho un contrato donde todo el riesgo lo corre la empresa", opinó Cosse.



Con respecto a UPM la ministra indicó que se trata de "una enorme oportunidad para Uruguay" y que "no hay peor camino que el que no se recorre", en referencia a las negociaciones del gobierno para implementar una segunda planta en el país.



Cosse manifestó que enviarán la información acerca de las negociaciones al Parlamento "cuando estemos en condiciones" y que "va a ser un proceso transparente cuando deba serlo".

