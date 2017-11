Cosse insiste en concretar reforma en UTE mientras se discute cambio en tarifas

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, fue consultada esta mañana por un posible ajuste de tarifas en UTE e insistió en que más allá de "si bajamos o subimos las tarifas" ella es partidaria de una reestructura dentro del ente con foco "en la gente".



Según informó Búsqueda citando a fuentes del ente, días pasados se produjo una reunión entre autoridades de UTE y el MEF. Los primeros propusieron reducir un 5% las tarifas, pero los segundos respondieron que tenían previsto establecer una suba del 7%, debido a la necesidad del gobierno de incrementar la recaudación de Rentas Generales. Afirman que de concretarse la suba, el Estado alcanzaría unos US$ 140 millones más de recaudación mensual.



Esta mañana, la ministra Cosse fue consultada al respecto. En declaraciones recogidas por Subrayado, dijo: "Si hubo reunión entre UTE y el Ministerio de Economía, no tengo conocimiento, me gustaría saber por qué. Nosotros le entregamos un documento a UTE que va mucho mas allá de discutir semestre a semestre si bajamos o subimos la tarifas".

En este sentido, afirmó que "el centro es la gente" y que lo que se plantea "va más allá de si bajo o subo la tarifa", sino de establecer "cuatro ejes complementarios integrales que le permitan a la empresa pública ser más eficiente y que nos permita mejorar la sociedad".



Indicó que uno de los ejes "tiene que ver con aprovechar el cambio en la matriz energética". Otro se refiera a "la inclusión". "Hay 70.000 familias colgadas, eso me indica que tenemos que ayudarlas de otra manera para que no estén colgadas, porque el resto de los ciudadanos estamos subsidiando eso, porque están colgadas pero consumen mucha energía. Eso representa un costo, una falta de recaudación que estamos cargando todos. Tenemos que ayudar de otra manera porque si seguimos al ritmo que está trabajando UTE, nos va a llevar 20 años incluirlas", manifestó.



El tercer eje refiere al alumbrado público: "es un tema que no se considera cuando se habla de las tarifas, pero hemos visto que cuando se hacen cambios de luminarias con tecnologías más eficientes, se producen importantes ahorros en el erario público. Quisiéramos llegar al 2020 con el 100% del alumbrado público con tecnologías eficientes. Es una meta muy ambiciosa, estoy dispuesta a discutirla". El último punto refiere a la "estacionalidad": "Estamos poniendo sobre la mesa la posibilidad de encarar ofertas de primavera, por ejemplo", señaló.



Consultada sobre si le molestó la reunión entre el MEF y UTE, dijo que "no me molesta para nada, cada cual tiene el derecho de reunirse con el que quiera y me parece muy bien, (pero) nuestra opinión es que el centro es la gente y estoy segura que mis compañeros de gobierno la comparten".

MEF desmiente versiones

El número dos del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, respondió a través de su cuenta de Twitter a los legisladores que se quejaron de la posible suba de tarifas.



El senador Pablo Mieres (Partido Independiente), dijo que se trata de "otro golpe a la economía de los hogares y a la competitividad de nuestra producción" para "sostener un gasto público desbocado lleno de ineficiencias, despilfarro y derroche que financiamos todos los uruguayos".

Subirá 7% la tarifa de UTE. Otro golpe a la economía de los hogares y a la competitividad de nuestra producción. Todo para sostener un gasto público desbocado lleno de ineficiencias, despilfarro y derroche que financiamos todos los uruguayos. https://t.co/dgwHqrrGXI — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) 16 de noviembre de 2017

En el mismo sentido se manifestó el senador José Amorín Batlle (Partido Colorado) quien consideró "una canallada" la decisión de aumentar tarifas, con el objetivo de que "los uruguayos sigamos financiando el déficit fiscal de (José) Mujica".



UTE planteó bajar las tarifas 5% (una vergüenza) pero Astori decidió subirlas un 7% (una canallada)



En enero otro #tariFAzo para que los uruguayos sigamos financiando el #DefícitFiscal de Mujica, la ilusión presidencial de Astori y la herencia del de Vázquez#UruguayMereceMás pic.twitter.com/3sx2hDlpPJ — José Amorín (@jgamorin) 16 de noviembre de 2017

Ferreri dijo a Mieres que "esa noticia es incorrecta" y comento a ambos legisladores que "no hay ninguna definición tomada en ningún sentido", ya que "recién se está comenzando el análisis de la información".