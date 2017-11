Cosse sobre el hallazgo de hidrocarburos: "Tenemos que ser prudentes y no marearnos"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo este viernes a la prensa que "hay que seguir trabajando y hay muchos análisis más que hacer" tras el anuncio de hallazgo de hidrocarburos en Paysandú.



El gobierno dejó en claro que pese al hallazgo, todavía resta determinar si el descubrimiento es comercializable, "es un tema muy importante para el país, tenemos que ser prudentes y no marearnos", indicó Cosse.



Por otra parte, la ministra indicó que "no vamos a abundar en información porque no hay" y explicó que todo lo que se sabe al momento sobre el hallazgo está referido en el comunicado oficial emitido por Presidencia.



Además indicó que hasta no tener otra novedad no se emitirán más anuncios al respecto.



El hallazgo se produjo en el pozo Cerro Padilla X-1 ubicado al noreste de Paysandú. Según la información oficial se alcanzó una profundidad de 845 metros.



“El análisis de perfilaje mostró 2 metros de arena con saturación de petróleo a una profundidad de 793 metros (Ancap en un principio informó que eran 973 metros, pero luego corrigió la información). La fluorescencia (que es el análisis que permite detectar la presencia de hidrocarburos) ocurrió a lo largo de todo el intervalo”, mencionó el comunicado de presidencia.



