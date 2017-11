Cosse: comunicado de Petrel "no agrega información a lo que ya teníamos"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, sostuvo este mediodía que el comunicado de Petrel Energy en el que afirma que el pozo de petróleo hallado en Cerro Padilla es "insignificante y claramente no comercial", no contradice los dichos anteriores sobre el hallazgo.



En declaraciones recogidas por Radio Monte Carlo, la ministra dijo que "no es que la empresa lo anunció, la empresa tiene que emitir un comunicado oficial porque cotiza en bolsa. Lo que emitió no está en contradicción en absoluto con el comunicado oficial, porque hay que leer completa la frase que dice. Dice que el petróleo producido en la prueba es insignificante, lo cual es verdad, que fue lo que dijimos. Fluye hacia la superficie agua con petróleo, una baja proporción de petróleo, por eso hay que seguir haciendo las pruebas, para entender el tamaño del reservorio. Eso no está en contradicción".



Además, manifestó que el comunicado de la multinacional "dice que el petróleo producido en el test no es comercializable, obviamente que no. Justamente, hay que seguir haciendo pruebas, hay que seguir haciendo análisis. El comunicado de la empresa no agrega información a lo que ya teníamos. Desde un principio dijimos que hay que seguir haciendo análisis y seguramente alguna otra perforación para entender la dimensión del reservorio".

Sobre los dichos del presidente de la Sociedad Uruguaya de Geología, Claudio Gaucher, quien afirmó en Radio Universal que el comunicado de Petrel "declara seco" el pozo de Cerro Padilla, Cosse respondió que "eso es un disparate, no es lo que dice el comunicado".



"No es que a la empresa se le ocurren las cosas que tienen que hacer. Tiene un contrato de exploración con Ancap que tiene que cumplir. En ese contrato, están previstos análisis. Lo que se está haciendo no es lo que se le ocurre hacer a la empresa, es lo que está de acuerdo con las prácticas industriales en esta actividad y lo que dice el contrato de exploración con Ancap", sostuvo.



En este sentido, la ministra indicó que Petrel Energy "va a tener que hacer seguramente más pozos exploratorios. Para esto falta, no nos tenemos que apurar tiene que seguir cumpliendo el contrato con Ancap, que implica además hacer exploraciones en Salto".