Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues

A partir del lunes 6 de noviembre la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau) realizará un paro que afectará el horario de despegues en vuelos comerciales y civiles, informó a El País Gustavo Bafi, presidente de la Asociación.



La medida de paro se tomó tras diversas negociaciones que tuvieron lugar con el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).



"Lo que queremos es que se apruebe el Estatuto del Controlador Aéreo que tiene puntos muy importantes para nosotros, así como que se cumplan los ítems del convenio colectivo al que llegamos el año pasado" y que hasta el momento no se instrumentó en su totalidad, explicó Bafi.



Según el cronograma de paro, los despegues se verán afectados a partir de la semana que viene y comienza el lunes desde las 00:00 horas hasta las 02:00 y desde el mediodía (12:00) hasta las 14:00 horas.



El paro continuará hasta el domingo si bien el sábado no se implementará.



Los vuelos que estén programados para despegar dentro del horario de paro deberán atrasarse hasta las horas en que no esté implementada la medida.



Bafi indicó quelos vuelos de carácter humanitario o sanitario, de búsqueda y rescate, en emergencia o vuelos de Estado no se verán afectados. El paro tampoco afecta a los aterrizajes, es decir los vuelos que llegan al país.

