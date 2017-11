Vázquez: ni perpetua ni castración, pero registro público de abusadores "es viable"

Una nueva instancia de Consejo de Ministros abierto tiene lugar hoy lunes en la localidad de Pirarajá, en el departamento de Lavalleja.



Antes de comenzar, el presidente Tabaré Vázquez habló con la prensa y fue consultado sobre los últimos casos de femicidios y abuso que han sacudido a Uruguay. Le preguntaron sobre las propuestas que hicieron algunos reperesentantes de la oposición, que fueron desde la cadena perpetua hasta la castración química, pasando por la creación de un registro público de violadores.



Vázquez dijo que lo primero es "expresar el profundo dolor que sentimos, como todos los uruguayos, humanos, que podemos sentir ante hechos de esta magnitud (...) no puedo imaginarme el dolor profundo que debe sentir la madre, el padre, los hermanos. Es terrible, es incalificable".



El mandatario dijo que "tomar medidas a lo ligero, a lo apurado, por los sentimientos, a veces no permite reflexionar con la profundidad que hay que estudiar estos temas".

Mencionó que por ejemplo, "Estados Unidos está estudiando la posibilidad de la castración química para los pedófilos o para los delincuentes sexuales", como propuso en Uruguay la senadora nacionalista Verónica Alonso.



Dijo que por otro lado "también se habla acá de la pena de muerte. Pero en Estados Unidos en muchos Estados hay pena de muerte y sin embargo están estudiando la castración química porque la pena de muerte no fue suficiente para eliminar esta patología".



Vázquez, médico de profesión, opinó que "no es viable" la castración química porque "no asegura la impotencia, es un tratamiento hormonal que no es 100% que de resultados positivos sobre lo que se busca y porque además de este componente hormonal en estos psicópatas hay un hay una enfermedad muy fuerte que hace que sean repetitivos en sus actos".



"Creo que el Código Penal uruguayo tiene sanciones muy severas para estos delincuentes", dijo el mandatario, "30 años la pena máxima más 15 de seguridad son 45. Es un tiempo muy prudencial", opinó..



"Tenemos que ajustar muchas cosas, por ejemplo, que ya hay un proyecto experimental en marcha , un tratamiento para intentar cierta recuperacion o recuperación" de los abusadores, señaló.



Vázquez dijo que "es un problema que hay que estudiarlo en profundidad y hablarlo mucho en la sociedad, que las madres, padres hablen con sus hijos, abuelos, que tomemos conciencia de lo terrible que es el tema. Y que cualquier situación por más pequeña que sea se tiene que denunciar".



En relación a la creación de un registro público de abusadores, el presidente dijo que "ya hay un registro de todos los ciudadanos" y que lo que se propone ahora es "un registro público. Y creo que sí, que es viable, que hay que estudiarlo y trabajar al respecto".



Vázquez dijo que los casos de pedofilia y abuso "no son un problema solo de Uruguay" y que son muchos los países que estudian en problema.



Antes de comenzar el Consejo de Ministros, el mandatario también habló sobre la reestructura del Banco República, Vázquez dijo que “está abierta a estudio”, pero destacó que la modificación que se plantea va en la dirección de favorecer al cliente del banco (…) Se está estudiando y no se quiere perjudicar a nadie”.



En las últimas horas, el ministro de Economía, Danilo Astori, también habló del tema: señaló que la reestructura es “necesaria e imprescindible”, dada la transformación que atraviesa el mundo financiero actual, de la que Uruguay no es ajeno.



El jerarca sostuvo que esos cambios se llevan a cabo en beneficio de sus clientes y que se cometería “un grave error” si permanecieran estructuras tradicionales. Esta entidad estatal “es un tesoro que debe cuidarse”, enfatizó.



Respecto a la ley de los "cincuentones", Vázquez dijo que "el gobierno mandó un proyecto al Poder Legislativo y ese es el proyecto del gobierno. No vamos a mandar ninguna modificación". Pero "pensemos que la solución de los cincuentones empezará a funcionar dentro de 6 años. Por tanto, esto va a haber que reestudiarlo más adelante".



Consultado sobre las tarifas públicas, el presidente informó que en la última quincena de diciembre se resolverá el tema: “Estamos viendo algunos parámetros que están en juego, por ejemplo, el aumento del barril de petróleo, que está por encima de lo fijado en la paramétrica”, explicó.