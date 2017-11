Tabaré Vázquez: "El acuerdo que se logró con UPM es satisfactorio para el gobierno"

Hoy lunes se realizó un nuevo Consejo de Ministros abierto, esta vez en Trinidad, Flores. El encuentro es en la Escuela N° 4, Jaime Ribot Mestre.



El presidente Tabaré Vázquez y los ministros recibieron desde ayer domingo a representantes de organizaciones sociales e instituciones locales.



Antes de comenzar en consejo, Vázquez habló en rueda de prensa. Entre otros temas, fue consultado por el tema de UPM: "Hay novedades", dijo el mandatario.

El gobierno uruguayo anunció recientemente que se cerró el acuerdo con UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa, en este caso de Paso de los Toros, y que lo único que faltaba era el ok de Finlandia para firmar.



Vázquez dijo esta mañana que Finlandia envió a Uruguay una carta del CEO de UPM y "hoy de tarde vamos a tener una reunión entre ambas partees para ir terminando esta primera etapa y comenzar con la segunda".



"Veo una inquietud, muy válida, por fijar el día (...) o si se firma o no se firma. Yo creo que lo que más importa es cómo se desarrollaron las negociaciones, en qué ambiente (...) esto es lo que importa y avanzamos en esa dirección. Lo que puedo decir ahora es que el acuerdo que se logró es satisfactorio para el gobierno", agregó el presidente.



Consultado sobre el hallazgo de hidrocarburos en Paysandú, el mandatario dijo que hay que ser cauteloso y que lo que se hizo no fue "un gran anuncio” y que “el gobierno nunca dijo que fuera un gran anuncio”. Explicó que simplemente “recibimos un anuncio de los técnicos que estaban trabajando y se puso en la página de Presidencia”.



“Si eso es un gran anuncio no sé… pero el gobierno ha actuado con mucha cautela y lo que sabemos es lo que sabe toda la población, que es lo que dice el informe técnico que se ha dado”, agregó.



El presidente fue consultado también sobre el conflicto en el fútbol: “Eso pregúnteselo a la Mutual y a los jugadores, el gobierno no tiene nada que ver en este conflicto que es entre privados y particulares”, se limitó a responder.



Una vez comenzado el Consejo de Ministros se trataron varios temas administrativos y entre otras cosas se anunció que el 1° de Marzo se lanzará el Programa Nacional de Salud Auditiva.



El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, recordó que cuando Vázquez lo eligió como titular de la cartera le dijo que quería una Cancillería “que sin descuidar aspectos de política internacional le pusiéramos mucho énfasis a la agenda comercial”. Y como resultado de la gestión que se ha realizado hasta el momento, puso como ejemplo tema que describió como “vital” para el gobierno: el “encausamiento de las buenas relaciones con Argentina”.



También habló del Tratado de Libre Comercio con Chile y lo defendió con énfasis, diciendo que “hay que modernizarse” y que “son todos temas progresistas", los que están incluidos. Además, el ministro destacó la apertura de mercado de Estados Unidos para la carne ovina uruguaya y dijo que el viaje que próximamente se realizará a México será para mejorar el acceso de productos.



La vicepresidenta Lucía Topolansky rindió cuentas de algunos proyectos aprobados en el Parlamento.



La jerarca habló de la ley de riego y dijo que aunque “hubo polémicas”, esta ley fue aprobada y “es la oportunidad de mejorar la producción del país y para el pequeño” productor.



Topolansky habló también de la ley por la situación de los cincuentones: "Vamos a aprobar la ley de las cincuentones, pero les advierto: no es una ley sencilla", dijo.



Sobre las 10:30 horas algunos vecinos presentes comenzaron a hacer sus planteos ante las autoridades. Uno de los primeros en hablar fue un trabajador que le reclamó a Vázquez por el uso de productos agrotóxicos en el campo: y le dijo que ésto puede ocasionar más muertes que el tabaco.



El presidente respondió que "una ley se puede modifica" y sugirió que "el Ministerio de Vivienda estudie el tema para tener una respuesta adecuada al planteo que hace y ver si es necesario modificar o no la ley".



Otra de las solicitudes al gobierno fue realizado por un niño que pidió un gimnasio en su escuela para poder hacer deporte. Otra vecina, pidió trabajo para los jóvenes de Flores: "La juventud está olvidada acá", dijo.