Conoció al asesino por Internet

Brissa González, la niña de 12 años asesinada por un taxista, había tenido un vínculo con su homicida tiempo antes de que ocurriera el crimen, de acuerdo a las investigaciones policiales. El dato fue confirmado por el ministro del Interior Eduardo Bonomi en una entrevista en el programa radial En Perspectiva.

"La policía tiene confirmado que Brissa tuvo un vínculo anterior, que en una ocasión el hombre la había llevado en taxi desde la parada hasta la escuela y se cree que ese vínculo comenzó a través de un juego de Internet que llevó a que se conocieran cara a cara", dijo el ministro.

Según los testimonios de las amigas de la niña, días antes de ser secuestrada había llegado a la escuela y les contó que había sido "su día de suerte" porque había viajado en taxi de forma gratuita. El taxista era Williams Pintos. A través del juego interactivo y luego, en el encuentro cara a cara, comenzó a ganarse la confianza de la menor. La fuerte sospecha de los investigadores, según dijo Bonomi a En Perspectiva, es que el lunes 20 de noviembre Brissa no perdió el ómnibus sino que lo dejó pasar porque tenía pactado otro encuentro con el hombre.

En los días previos al crimen, la madre se había dado cuenta de que la niña jugaba a ese juego de animé y decidió quitarle el celular.

"No sé de qué se dio cuenta, pero se dio cuenta de algo y le sacó el teléfono. Estaba atenta y algo vio, pero no fue suficiente", dijo Bonomi.

El País se comunicó ayer con Sofía, la hermana de Brissa, quien expresó "no tener idea" sobre el juego ni sobre el hecho de que el taxista hubiera trasladado a la niña hasta la escuela.

Por su parte, el fiscal del caso, Juan Gómez, dijo a El País que todavía no pudo reunirse con el equipo de expertos del Ministerio del Interior para conocer los contenidos de los teléfonos celulares y de la ceibalita de la niña y por el momento desconoce los detalles del juego interactivo al que se refirió el ministro.

Redes y medios.

El ministro del Interior se mostró molesto por el hecho de que la descripción del color y modelo del auto que tenía el sospechoso se difundiera en las redes sociales y en medios de comunicación.

"De esa forma se le está advirtiendo al homicida que está siendo buscado. Y la policía lo estaba buscando, efectivamente. El hombre tomó una cantidad de recaudos, pero no tomó —que podía haberlo tomado— el más grave de todos, que era irse del país. Entonces nunca se habría sabido qué pasó", expresó Bonomi.

Con respecto a las denuncias de vecinos de La Floresta y Costa Azul que aseguraban, una semana antes del crimen de Brissa, que había intentos de secuestro de niñas en las escuelas y que en ambos lugares se reportó la presencia de un Renault de color bordó, el ministro dijo en el programa radial que "la policía estableció los controles" aunque no especificó cuáles fueron.

FEMICIDIO

90 días de prisión preventiva al asesino

La juez Gabriela Tuberosa, de la ciudad de Dolores, resolvió aplicar 90 días de prisión preventiva para el homicida de 62 años que ultimó de un disparo de arma de fuego a una mujer de 32 años, en la puerta de un local bailable de esa ciudad. Ayer, varios vecinos y familiares de la joven siguieron de cerca el caso en las afueras del juzgado y con gritos de "asesino e hijo de p..." esperaron la llegada del autor del crimen que ingresó por la calle, con el rostro cubierto por una toalla.



La juez consideró la evidencia de la investigación liderada por la fiscal Adriana Sampayo, en la que quedó probada la relación sentimental entre el hombre y la mujer, y resolvió aplicar por primera vez en Soriano, la figura del "femicidio". El asesino borró los datos de su teléfono celular antes de cometer el crimen, pero igualmente pudo comprobarse el vínculo.



Según la fiscal Sampayo, la víctima, madre de una niña de 7 años y de una adolescente de 14, dependía económicamente y "prácticamente de forma absoluta" del individuo que vivía en Mercedes, razón por la cual seguía manteniendo un vínculo con él.



"Esto surge claramente de la declaración de una de las testigos recabada por esta fiscalía, la que indicó que A (la víctima) estaba esperando poder recuperar una casa que le corresponde a una de sus hijas, para terminar la relación con M (el homicida)", se lee en el documento. De acuerdo al testimonio que la madre de la víctima brindó a la fiscal, el hombre no quería que la joven concurriera a bailes, por lo que ella lo hacía en forma oculta organizando la salida luego de que su pareja se iba de su casa. La defensa del acusado solicitó medidas sustitutivas a la prisión, pero el planteo fue denegado. La pena que podrían imponerle va de 15 a 30 años.



En Montevideo, hoy a las 19:30 habrá una manifestación en la Plaza Cagancha por el asesinato de la mujer.



Lamentable.



La directora de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, que está capacitando a funcionarios policiales en Río Negro sobre el uso de las tobilleras, calificó el hecho como "lamentable".



"Lo que sucedió de sacar de un lugar público a una persona y que nadie intercediera, nos está diciendo algo como sociedad. Tenemos naturalizada la violencia en la pareja. Es común que uno empuje al otro, te saque de un brazo y que de pronto los que están ahí no se quieran meter porque al otro día van a reconciliarse. Eso no importa, el tema es que al menos hoy, yo hice algo para que esa mujer no termine asesinada", opinó Zabaleta.