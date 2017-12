Fin a prolongado conflicto: sindicato de MontevideoGas firmó convenio colectivo

El sindicato de MontevideoGas firmó este lunes un nuevo convenio colectivo con el sindicato de la distribuidora, que es operada por Petrobras, con lo que se puso fin a un prolongado conflicto que incluso llevó a una huelga de hambre que se extendió varios días y que era realizada por tres dirigentes sindicales.



El acuerdo supone la suspensión por seis meses de los 55 envíos al seguro de paro que estaban previstos y que no se cubrirán las vacantes generadas por el plan de retiros incentivados con la excepción del puesto de Encargado de Obras que estará a cargo del dirigente sindical Martín Guerra, que fue una de las personas que realizó el ayuno.



Además se definió que el porcentaje de ajuste salarial abonado con los haberes generados en el mes de noviembre, será descontado de los haberes generados en el mes de diciembre.



Como consecuencia de la suspensión de los envíos al seguro de paro el sindicato se compromete a no realizar paros ni reclamos de aumentos salariales y queda habilitado solamente a adherir a movilizaciones cuando estas hayan sido adoptadas por el Pit-Cnt.



La plantilla de la distribuidora ha venido cayendo de 450 personas en 1995 a unas 190 actualmente. El consumo de gas natural para uso domiciliario en Uruguay (en calefacción, cocción o calentamiento de agua) no ha despegado en los últimos años.



El sindicato sostiene que Petrobras se ha desinteresado de las dos distribuidoras de gas por cañería en las que tiene participación (MontevideoGas y Conecta) y de no haber invertido en la expansión de la red y en el mantenimiento de equipos.