Confirman condena a Verónica Alonso y su esposo por facturas impagas

La senadora del Partido Nacional Verónica Alonso, y su esposo Marcel Gerwer deberán pagar US$ 31.780 a la imprenta Vistozul S.A. por facturas impagas desde las elecciones internas de 2014, luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° turno confirmara la condena, informó Búsqueda.



La empresa había sido contratada por el equipo de la legisladora para realizar volantes, afiches y listas que quedaron impagos. La deuda se fue acumulando y alcanzó la cifra que el juez civil Federico Tobía señaló en su sentencia en abril.

Alonso y Gerwer apelaron el fallo, señalando que los trabajos impagos eran destinados a las listas vinculadas a la Iglesia Misión Vida que apoyó su candidatura ─el yerno del pastor Jorge Márquez, Álvaro Dastugue, ingresó como suplente de Alonso en la Cámara de Diputados─ pero se manejaba de forma independiente, lo que provocó que se citara a prestar declaración ante la Justicia a Márquez.



Manifestaron también que la persona que firmó las facturas, Gabriel Cunha, no tenía poder de representación sobre la pareja y que, contrario a lo que afirmaban desde la imprenta, no era jefe de campaña de la senadora.



Sin embargo, el Tribunal rechazó la defensa de la legisladora y mantuvo la condena de Tobía. Según la sentencia, quedó probado que Cunha ejerció la representación de la pareja "en los hechos" y que los trabajos se llevaron a cabo por pedido de Alonso y Gerwer. También se indica que no se pudo comprobar el supuesto pago por parte de Misión Vida y entendieron que una declaración de Márquez en segunda instancia sería improcedente.



Alonso dijo a Búsqueda que había dado dinero a su abogada para que pague "inmediatamente" en caso de un fallo desfavorable. "La ley es la ley y se resolvió. Lo que sí me queda claro es que el que paga mal, paga dos veces", afirmó la senadora.