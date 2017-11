Compañera y vecina de la niña que falleció por púrpura están internadas

Dos niñas, una de ella vecina y otra compañera de jardín de la pequeña d 6 años que falleció en las últimas horas a causa de púrpura fulminante, están internadas.



Gabriel Peluffo, subdirector del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, explicó en declaraciones a Teledoce que las niñas están internadas por precaución, ya que tenían un vínculo cercano con la niña que falleció.



“Una de las niñas es una vecina que consultó por fiebre, no tiene nada relacionada con la sospecha de una enfermedad vinculada al primer caso. Está internada por precaución y está bien", señaló Peluffo.



Y agregó que "la otra chiquita también está bien, hace 48 horas que está internada. Sí tuvo algunos puntitos pero evolucionó bien. Está con antibióticos y todavía no se ha confirmado. Se siguen examinando los cultivos para ver si crece o no la bacteria, por ahora no ha crecido y a esta altura es probable que no se pueda confirmar como un caso”.

