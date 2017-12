Colocaron la camilla al avión presidencial

El informe de los servicios jurídicos del Tribunal de Cuentas (TCR) entregado el 2 de septiembre y elaborado por la abogada Laura Sica, señala que un informe del 23 de agosto de este año suscrito por el Comandante del Escuadrón Aéreo 3 expresa que cuando se realizó el denominado vuelo de comprobación funcional, el aparato no disponía de la camilla especial para traslado que fue cotizada en US$ 90.000.

Según Abdala, el hecho que no se haya entregado la camilla "indica que cambió el objeto de la compra, ya no es un avión multipropósito", como sostuvo que sería el ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez durante la interpelación de febrero pasado. El secretario de Estado concurrirá mañana al Parlamento para explicar la situación.

El diputado Abdala indicó a El País que "no está claro que la camilla sea apta para ingresar con un paciente al avión". El legislador se preguntó: "¿Ingresarán caminando los pacientes?". El representante cuestiona que esta situación pueda subsanar las ilegalidades: "No se subsanan con esto", dijo. Agregó que el vendedor "no cumplió el contrato porque no lo entregó en condiciones".