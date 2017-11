El colectivo LGBTI se movilizó en Durazno por igualdad de derechos

Unas doscientas cincuenta personas de varios departamentos participaron el viernes en Durazno de la tercera Marcha por la Diversidad, en la que se reclamó al gobierno nacional y a las autoridades departamentales mayor acceso laboral para la colectividad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), para de esa forma "no tener como única alternativa de vida salir a ejercer la prostitución".

"Tenemos que andar aclarando que somos personas normales y corrientes, y que lo único que nos diferencia es una opción de vida en lo sentimental o sexual. Todavía en pleno siglo XXI hay prejuicios", dijo a El País, Clara, una integrante de la comunidad trans.

"El término de marcha va íntimamente relacionado con aquel de movilización social, ya que ambos representan la unión de un determinado grupo de personas en pos de un objetivo compartido por todos. Por eso celebramos una nueva marcha para reafirmar nuestros objetivos, para sentirnos cada vez más yo, dentro del nosotros", dijo en la proclama del encuentro Mónica Garmendia, de Durazno Diverso.

"Este es un grupo de personas con objetivos compartidos que en el transcurrir de los años algunos se han visto alcanzados, como el derecho al cambio de identidad en el documento, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la inserción laboral", agregó Garmendia. Convocada por la organización Durazno Diverso, la actividad se inició en el Monumento a las Primeras Llamadas del Interior del País (tamboril) en el barrio Bertonasco y se proyectó por avenida Frugoni y Apolo, hasta la Plaza Rodó, donde se leyó una proclama y se realizaron actividades artísticas y musicales. Entre ellas, en una clara muestra de integración social, destacó la participación de la Asociación Down de Durazno, haciendo una colorida representación que conmovió a los presentes.

El intendente duraznense, Carmelo Vidalín, destacó la labor de Eliza Mujica al frente de la organización Durazno Diverso, como la de "una mujer con sentimiento y con corazón, comprometida con la sociedad". Dijo que la marcha celebrada el viernes fue "una fiesta de inclusión, una auténtica fiesta de integración".

Algunos avances.

Vidalín reafirmó la importancia de la inclusión en el departamento. "Somos dentro de las 19 intendencias la única que viene cumpliendo. Me encanta ver a esos seres divinos, de corazón limpio, que son mis chicos Down, a los que amo. Con ellos aprendo todos los días. Vamos a seguir integrándonos cada día más al equipo de trabajo de la Intendencia de Durazno", agregó el jefe comunal.

La Intendencia de Durazno cuenta con siete integrantes de la Asociación Down en planilla y un importante número de personas, hombres y mujeres, que presentan dificultades motrices y/o intelectuales, que se desempeñan en sus dependencias en la ciudad e interior del departamento.

Casamiento

Daniela Pérez, tiene 39 años y Loreley Leiva, 38. El viernes, en la marcha de la diversidad, anunciaron que contraerán matrimonio en febrero. Viven en el barrio Las Higueras, donde se conocieron hace seis años. Se desempeñan como amas de casa, trabajando juntas en limpieza de hogares, sanitaria, etc. "Yo fui la que dio el primer paso, ella no quería nada pero yo insistí. Le dije a ella que no iba a parar hasta enamorarla. El 3 de febrero, a las 11:30 horas, nos casamos por Civil", comentó Pérez a El País.