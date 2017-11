Cobró $ 112.000 por organizar fiesta de 15 y se gastó el dinero

Ayelén Lara había preparado su fiesta de 15 con más de un año de anticipación. En octubre de 2016 había realizado el pago completo del evento a una organizadora de fiestas que se encargaría de todo: de alquilar del salón, de la decoración, de la música, de la comida y la bebida, además de la fotografía y la filmación del evento. La familia solamente tenía que encargarse de comprar el whisky.

El costo original por todo el servicio era de 170 mil pesos, pero si pagaban en efectivo la mujer les realizaba un descuento de 58 mil pesos. Por ello, la abuela de la adolescente decidió sacar un préstamo para realizar el pago.

Según contó la joven a El País, todo transcurría normalmente. Incluso cuatro días antes del evento, la organizadora le había dicho a la familia de Ayelén que ya tenía todo organizado, que no tenían de qué preocuparse.

Hasta que llegó el día previo al evento. "El viernes 27 de octubre, a las 10 de la noche —un día antes de mi fiesta— la mujer me llamó y me dijo que no tenía la plata que le habíamos pagado para hacer el evento y que no había podido organizarme la fiesta", contó Ayelén. "Mi abuela desesperada le dijo que por lo menos le hiciera algo, aunque no fuera todo lo que le había prometido y ahí nos dijo que si le dábamos 90 mil pesos podía organizarla. Pero nosotros no teníamos ese dinero", agregó.

En pocos segundos el sueño de Ayelén se derrumbó: con el vestido pronto, las botellas de whisky compradas y las tarjetas entregadas, debieron suspender el evento y en menos de un día llamaron a los 160 invitados para informales que finalmente la fiesta no se hacía.

"Teníamos familiares que se habían venido especialmente de Buenos Aires para mis 15 y muchos invitados habían alquilado trajes y vestidos y no los pudieron usar", contó la chica.

Según le informaron desde el local de fiestas adonde iba a ser originalmente el evento, la mujer les debía 90 mil pesos, la misma cifra que le había solicitado a la familia de Ayelén para llevar a cabo el cumpleaños.

"Incluso los fotógrafos y otras personas que habían sido contratados por ella, se contactaron conmigo y me dijeron que la mujer no les había pagado, que a todos les debía plata. Y no eran cifras pequeñas, sino que rondaban los 100 mil pesos", indicó Ayelén.

Contacto.

Según cuenta la adolescente, el contacto de la organizadora de eventos lo había conseguido por la madre de una amiga, que también iba a festejar el cumpleaños con la mujer. "Ella también tenía fecha para el 23 de diciembre y no lo va a poder hacer tampoco", dijo. Tras ver en internet las fiestas que había organizado la mujer, decidió contratarla para que le hiciera su evento. "En su momento, ella nos había dicho incluso que tenía todos los fines de semana reservados tanto de este año como del 2018", contó Ayelén. "Según nos contaron, la mujer venía cumpliendo con todos los eventos hasta que en abril empezó a caer su negocio y quedó en la quiebra", agregó. Hace unos días, tras ir a la Policía, se enteraron que la organizadora había tenido por lo menos dos denuncias más por estafa por casos similares.

El lunes, la mujer fue conducida a la policía para declarar. Actualmente el caso se encuentra a disposición del magistrado actuante en lo Penal de 14° Turno quien resolverá lo que sucederá con la empresaria.

Segunda oportunidad.

Tras el mal momento vivido por Ayelén, la madre de una amiga de ella publicó en Facebook lo que había sucedido. La publicación fue compartida por más de 6.000 personas y recibió cerca de 500 comentarios. Incluso crearon un grupo en Facebook denominado "Entre todos lograremos los 15 soñados de Ayelén" al que se unieron más de 1.000 personas y abrieron una cuenta en Abitab, con el objetivo de ayudar a la chica.

"Muchas personas comentaron en el grupo: algunos se ofrecían como fotógrafos, otros ofrecían el auto como remise, otros proponían pasar la música", contó emocionada Ayelén. Finalmente, y tras todas esas muestras de solidaridad, la adolescente podrá festejar su cumpleaños de 15 como había soñado. La fiesta se hará el próximo 17 de noviembre en el Salón Bergantiños.

"Mañana las tres chicas que crearon el grupo y lograron reunir a toda esa gente que colaboró van a venir a casa y vamos a ultimar los detalles", contó.