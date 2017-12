Siete claves para entender la polémica por los cincuentones

¿Surgió ahora el problema o se había previsto?

En entrevista con Encuentros en El País, el expresidente Julio María Sanguinetti sostuvo que “se previó. No es verdad que no se previó” como plantea el Frente Amplio.





Y ahondó: “A los de menos de 40 ya se los incluyó en el nuevo sistema con la idea que se jubilaran a los 65 y no a los 60, pero como era muy duro para lograr los consensos necesarios y no generar rispideces se mantuvo el derecho de los 60, pero recién a los 65 o los 66 iba a recibir la jubilación completa. No es que no se vio, pero se quería inducir a esto. Nadie imaginó que iba a surgir esta revuelta, que es otra perforación”.





“Ahora estamos con este invento que parecía algo simpaticón y Astori dice que cuenta US$ 3.400 millones de dólares. Estamos construyendo una nueva tragedia, no estamos resolviendo situaciones. Estamos armando un fantástico dilema para que el gobierno que viene o el otro se vea en la necesidad de hacer una reforma y eso lo reconoció Vázquez el otro día”, acotó.