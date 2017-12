La Ciudad Vieja en un solo portal

Gonzalo vive en la Ciudad Vieja, un barrio que le encanta y en el que desde hacía ya un tiempo venía notando muchos cambios y cosas nuevas que no paraban de aparecer. Caminando por sus calles y como vecino del lugar, se topaba frecuentemente con turistas que le preguntaban cosas y él no tenía a dónde referirlos. No existía un lugar donde se nucleara toda la información de lo que ocurre y lo que brinda la Ciudad Vieja.

Como viajante empedernido, al igual que su hermana Cecilia, sabía que en otros países la experiencia era distinta. Existían portales dónde encontrar respuestas, ¿por qué en Uruguay no pasaba lo mismo? "Nos decíamos tiene que haber algo y buscábamos. Si te querías armar una visita para recorrer tres museos, tenías que entrar a varias páginas web, los horarios no estaban estandarizados como en otras partes del mundo…", cuenta Cecilia González Spátola, creadora junto con su hermano Gonzalo, de viviciudadvieja.com

Se trata del primer portal digital que reúne en un solo lugar descripción, ubicación, teléfonos, sitio web, redes sociales y horarios de: lugares de alojamiento, reductos gastronómicos y pubs, galerías de arte, librerías, tiendas de souvenirs y productos típicos, tours, centros culturales, teatros, arte urbano, sitios de interés histórico, monumentos, plazas y paseos, casas de cambio y puntos de información turística.

"Hace un año que estamos trabajando en el portal. Nos parecía que había mucho, pero realmente no calibrábamos bien la cantidad. En todos los rubros nos pasó que había mucho más de lo que creíamos que existía. Por ejemplo, lugares donde comer hay más de noventa. Y es chiquita la Ciudad Vieja", recuerda Cecilia y los datos recabados lo confirman. En una breve extensión, aproximadamente ocho cuadras de ancho por trece de largo, se alberga la mayor concentración de museos de todo el país (dieciséis), más de noventa restaurantes, cincuenta y un sitios de interés histórico... "A eso hay que sumar eventos de todo tipo, organizados por baluartes de la cultura nacional, como el Teatro Solís o el Auditorio Nacional Adela Reta que, aunque no está geográficamente dentro de la Ciudad Vieja, lo incluimos porque es un gran dinamizador de la vida cultural de la zona", explicaban los hermanos en la presentación que hicieron ante el Ministerio de Turismo, secretaría en la que se hizo el lanzamiento oficial del portal y que les concedió la declaración de Interés Turístico.

Para recabar todo el contenido presente en el portal (ver recuadro), se hizo un primer gran relevamiento a través de Internet, que luego se completó "a pie de calle, con gente caminando por la zona, sacando fotos", detalla Cecilia. La actualización, en tanto, demanda repetir esa recorrida unas dos o tres veces por semana.

Iniciativa privada.

Viviciudadvieja.com se trata de un emprendimiento particular de los hermanos González Spátola que, para la etapa de armado del portal, contaron con el trabajo de unas diez personas. Hoy se ocupan del mantenimiento del sitio cuatro personas.

"Como nos parecía tan obvia la idea de que tenía que haber algo y no lo había, ni siquiera quisimos aplicar a un fondo", explica Cecilia. "Invertimos nosotros, lo desarrollamos nosotros y, una vez que estuvo pronto, hablamos con el Ministerio de Turismo y se hizo el lanzamiento allí. Les encantó la herramienta, pero solo apoyaron con la difusión. Nos dijeron que no nos van a dejar solos y nos invitaron a participar en varias instancias, como Montevideo Bureau, además de proponernos hacer reuniones con operadores turísticos para enseñarles la herramienta, que la conozcan y que sepan cómo usarla".

La preocupación para esta primera fase del portal estuvo puesta en que se lograra darle un buen diseño, que resultara fácil de navegar y que tuviera una buena calidad estética. También hubo especial cuidado en atender todos los posibles públicos objetivos.

"Al staff de trabajo integramos gente de 20 años, del área de marketing o de la publicidad porque, si bien como público apuntamos a gente de todas las edades porque hoy todo el mundo usa Internet, nos interesa la gente joven, que ve la Ciudad Vieja de un modo distinto", señala Cecilia.

Las repercusiones no se han hecho esperar, con muchos mensajes de responsables de lugares de la Ciudad Vieja que se comunicaron porque quieren estar presentes. "Por ejemplo, todo lo que son tiendas de franquicias no las pusimos en primera instancia, incluimos todo lo que fuera diseño nacional o productos típicos. Ahora nos están pidiendo que pongamos lo otro y lo vamos a incluir pronto", anuncia la responsable, agregando que también han recibido invitaciones de organizaciones que tienen que ver con la gestión de esta zona de Montevideo.

En lo que tiene que ver con los usuarios, la emprendedora cuenta que el portal "está funcionando muchísimo en Uruguay. Lo hemos movido por redes acotadas pero que tienen que ver con viajeros y turismo. Tenemos entradas de Australia, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, muchas de Latinoamérica. Hay algunas que no nos explicamos por qué se dan tantas, Canadá me sorprendió pila".

Otra gran sorpresa fue la propuesta que recibieron de la agencia EFE, que les ofreció un servicio de noticias acotado a información de la Ciudad Vieja.

"No lo teníamos previsto, nos sorprendió un poco. Está buena la idea, pero a futuro", dice Cecilia.

Las redes sociales ayudan mucho y viviciudadvieja.com tiene presencia en Facebook —por dónde hay mucho intercambio— e Instagram; les estaría faltando Twitter.

Lo próximo.

A corto plazo, viviciudadvieja.com tiene dos metas: traducir el portal al idioma inglés, lo que estaría pronto en abril y a lo que seguiría el portugués, y transformarlo en una aplicación, que estaría terminada a fines de 2018.

Además, se piensa incluir artículos de contenidos relacionados con la historia de la Ciudad Vieja, pero también con su presente y con sus nuevos emprendimientos. Para ello se contará con la colaboración del escritor Juan Antonio Varese. "La idea es que entres y, si sos un turista, por un lado entiendas el valor histórico y patrimonial del lugar, y por otro lado puedas estar bien al día con todo lo que hay en este momento", detalla Cecillia. "Y empezamos a comercializarlo porque al principio, para que realmente fuera un servicio, no le podíamos cobrar a la gente para estar. Ahora estamos empezando la fase de ofrecer alternativas de destacarse más dentro del sitio", agrega.

Dado el éxito conseguido por el portal hasta el momento, los hermanos González Spátola quieren extender la idea a otras partes del Uruguay, siendo Colonia del Sacramento el primer objetivo. "Estamos pensando en lugares que tengan mucha concentración de cosas patrimoniales y turísticas. Puede ser una ciudad o un destino compuesto de varias ciudades o una zona. Apuntamos a lugares que encierren un contenido turístico que esté interesante, que haya mucha diversidad y que no exista una herramienta que nuclee toda la información".

Qué se puede encontrar

El portal cuenta con más de 350 entradas de contenidos distribuidas en los siguientes ítems: Sitios de Interés, Museos, Tours, ¿Qué hacer? (vida nocturna, teatro y centros culturales), Comer y Beber, Dónde dormir, Ir de compras e Información. En esta última se ofrecen Datos Útiles, como información de emergencias, seguridad, transporte, conversión de moneda, conexión de wifi gratuita y clima, además de una variada lista de servicios. Todo ello acompañado de fotos tomadas por Mauro Martella e imágenes en video de Drone5.