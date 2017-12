Varias citas deportivas en un verano sin descanso

Con la llegada del verano, Punta del Este pasa a ser el balneario más atractivo no solo por sus kilómetros de playas diversas y sus fiestas singulares, sino también por la amplia agenda de actividades que ofrece a los veraneantes: paseos, compras, espectáculos, casinos, exposiciones y gastronomía. Pero el principal balneario uruguayo también ofrece una nutrida agenda deportiva que incluye torneos de golf prácticamente todos los días, tenis, campeonatos de surf, atletismo, el Seven de Rugby y el clásico Partido de las Estrellas que congregará a reconocidos ex futbolistas.

El puntapié inicial de 2018 será el jueves 4 de enero en el Campus de Maldonado. Allí se realizará la décima edición del Partido de las Estrellas que este año contará con la presencia de "las glorias" de Peñarol y Nacional que disputarán un partido "clásico". También estarán presentes personalidades de la televisión, periodistas y artistas de ambas orillas del Plata.

Las entradas estarán a la venta a partir del 28 de diciembre hasta el 4 de enero inclusive en el Campus de Maldonado y en los locales Abitab de todo el país. La tribuna principal cuesta $ 50 mientras que las cabeceras tienen un costo de $ 30.

San Fernando.

La afamada carrera de San Fernando se disputará el 6 de enero. Este año presentará modificaciones en su circuito con el objetivo de minimizar los inconvenientes para el tránsito. La largada estará situada en la Parada 16 y 1/2 de la Mansa y la carrera culminará en la calle Acuña de Figueroa frente a la sede de la Intendencia de Maldonado. La prueba de 5 kilómetros partirá a las 19:30 y la de 10 K comenzará a las 21:00 horas. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 5 de enero, cuestan $ 600 y hay cupos para 6.000 personas.

Los premios para la distancia de 10 km, tanto en la categoría femenina como en la masculina, serán de $ 50.000 para los primeros, $ 40.000 para los segundos y $ 25.000 para los terceros.

Golf, rugby y autos.

Una de las competiciones estelares del Cantegril Country Club es la Copa Aníbal Vigil, que lleva el nombre de quien fuera el principal responsable de la revista "El Gráfico". Se desarrollará del 17 al 21 de enero a 54 hoyos en la modalidad four ball.

La otra cita clásica del golf en el Cantegril Country Club es la Copa de Oro, que se viene disputando en Punta del Este desde 1954. Será del 24 al 28 de enero. En simultáneo, se disputará la Copa General Artigas que juega en equipos de dos jugadores.

El Seven de Rugby es otra de las citas estelares. En la edición de 2018 participarán selecciones de 12 países: Sudáfrica, Francia, Irlanda, Argentina, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Colombia. Se disputará los días 6 y 7 de enero en el Campus de Maldonado.

La agenda deportiva se cerrará con la espectacular carrera de Fórmula E, que tras dos años volverá a las calles de Punta del Este. La prueba, que se desarrollará el 17 de marzo próximo, será en la rambla de la Playa Brava. El circuito tiene una extensión de 2,785 kilómetros y 20 curvas. La carrera será transmitida a más de 100 países.