Citan a Sendic, Kreimerman y a Ortuño en juicio a Ancap

Estos uruguayos es la tercera vez que vienen; nos piden quitas de la deuda que tienen con nosotros por ventas de petróleo. Nosotros perdemos y ellos ganan". Esa frase la dijo el director de Servicios Jurídicos de Pdvsa, Abraham Ortega, a ejecutivos de la multinacional de intermediación financiera Exor. En un despacho cercano, se encontraba el entonces director de Ancap, José Coya, y la gerente Económico-Financiera interina del ente, quien desde abril de 2011 pretendía acordar con la petrolera una cancelación anticipada de deuda que oscilaba en US$ 823 millones por compras de crudo.

Ortega preguntó a los ejecutivos de EXOR: "¿Tienen interés en intermediar en una deuda pequeña? Pueden utilizar la ingeniería financiera que usaron con otros países deudores de Pdvsa".

Así se inició el primero de los tres negocios entre Ancap y EXOR International. Según esa empresa, en ninguno de los tres Ancap cumplió y, en dos de ellos (2012 y 2014), el ente utilizó la ingeniería financiera propiedad de EXOR, señala la demanda civil por US$ 34 millones iniciada por la compañía a Ancap por daños y perjuicios a la que tuvo acceso El País.

El martes 28, el juez de lo Contencioso Administrativo, Carlos Waldemar Aguirre, ordenó que la oficina actuaria dispusiese para el próximo lunes las citaciones del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, el exministro de Industria, Roberto Kreimerman, el exsubsecretario de dicha cartera, Edgardo Ortuño, el gerente de Servicios Jurídicos de Ancap, Leonardo Bianchi, y el representante local de la empresa paraguaya EXOR International, Alejandro Steineck.

Al día siguiente, declarará Coya y otras tres personas vinculadas al organismo estatal.

El decreto del juez Aguirre ordena la citación para el lunes 11 de otras cuatro personas también relacionadas con el ente. En marzo de este año, cuando Sendic aún ocupaba el cargo de vicepresidente de la República, el juez Aguirre resolvió enviar un interrogatorio por escrito al entonces funcionario con preguntas realizadas por todas las partes. Como Sendic era el vicepresidente, el magistrado tramitó el pedido a través de la Suprema Corte de Justicia.

En una resolución fechada el jueves 23, Aguirre advirtió a la oficina actuaria que correspondía dejar sin efecto la declaración por escrito de Sendic, ya que este renunció al cargo de vicepresidente de la República. A juicio del juez, Sendic debe declarar en forma personal puesto que carece de fueros parlamentarios al haber renunciado a su banca.

El 15 de marzo de este año, EXOR International inició la demanda civil contra Ancap por daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de contratos. En la demanda, la multinacional señala que ha hecho "un trabajo excelente" en todas las operaciones que realizó con Ancap, y agrega que atendió todas las necesidades de su cliente que inicialmente pretendía un descuento de US$ 100 millones y EXOR obtuvo en la primera operación una rebaja de US$ 313 millones sobre una deuda corriente de US$ 830 millones. Es decir, Ancap canceló la deuda con Pdvsa pagando US$ 517 millones. En la segunda operativa nuevamente EXOR logró más descuento para Ancap del que el contrato obligaba, que era del 28%, pasándolo al 38%, con esto Ancap pagó US$ 263 millones de los US$ 423:.

Según la empresa, en esta ocasión la rebaja total lograda por el ente uruguayo fue US$ 160 millones. "Nosotros gestionamos para Ancap un ahorro entre las dos operaciones de US$ 473 millones sobre una deuda global de US$ 1.253 millones", señaló a El País una fuente de la multinacional.

En Uruguay, EXOR International es representada por el abogado Nicolás Brause en el juicio civil, y en la esfera penal por los abogados Andrés Ojeda y Fernando Posada.

Tercer incumplimiento.

Mientras el juicio civil continuaba en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, Coya llamó en 2014 al director de EXOR para el Cono Sur, César Addario, para lograr una transacción. Tras negociar por unos días, ambas partes firmaron un tercer acuerdo. Ancap le pagaría US$ 3.600.000 en cuatro cuotas iguales.

EXOR firmó el acuerdo con Ancap con el propósito de recuperar gastos perdidos en los otros dos negocios y con la promesa de realizar otras tareas para el ente. Sin embargo, el organismo no pagó las cuotas.

La actual presidenta de Ancap, Marta Jara, transmitió a Addario que no iba a pagar lo reclamado por EXOR y que iba a esperar la dilucidación del juicio civil realizado por la empresa a la petrolera uruguaya.