Cincuentones: FA define hoy cambios al proyecto

La bancada del Frente Amplio se reunirá hoy nuevamente para definir los cambios al proyecto de ley de cincuentones. Lo que quedó descartado es que se pueda optar al final de la vida activa por cambiarse de sistema y la posibilidad que se maneja es que se pague hasta el 90% de lo que corresponde a los cincuentones. También se analiza bajar las comisiones que cobran las AFAP a propuesta del grupo IR que encabeza la diputada Macarena Gelman.

Ayer, tras una reunión que duró una hora y media se resolvió otro cuarto intermedio hasta hoy a la hora 9. Participantes de la reunión dijeron a El País que hubo acercamiento entre las partes y se tratará de sellar un acuerdo en el día de hoy.

El Partido Comunista sigue apoyando el proyecto tal como vino redactado por el Poder Ejecutivo, pero dejó en claro que no será un obstáculo para la resolución de la bancada, dijo a El País el diputado Gerardo Núñez.

Por su parte, el diputado Felipe Carballo (Lista 711) señaló que el sector "vota el proyecto original del Poder Ejecutivo". Por el momento es el único grupo que está dispuesto a asumir esta postura, ya que los otros están más proclives a apoyar cambios. Lo más seguro es que no se vote el proyecto hoy, como estaba definido, sino que se postergue para la próxima semana. Una vez realizado el acuerdo en Diputados, el tema será considerado a "tapa cerrada" en el Senado.

RELACIONADAS Pozzi sobre cincuentones: "Hemos atravesado situaciones mucho más complicadas que esta" By Irene Nuñez Pozzi sobre cincuentones: "Hemos atravesado situaciones mucho más complicadas que esta" Pozzi sobre cincuentones: "Hemos atravesado situaciones mucho más complicadas que esta" Polémica sobre pasividades está fuera de foco By EL PAIS Polémica sobre pasividades está fuera de foco Polémica sobre pasividades está fuera de foco Astoristas aseguran que el FA vive "una etapa crítica" By EL PAIS Astoristas aseguran que el FA vive "una etapa crítica" Astoristas aseguran que el FA vive "una etapa crítica"

"Cada cual fue dejando, cosas que pensaba, para construir algo general que creo estamos cerca, pero todavía no se concretó", señaló ayer el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi. Las discrepancias surgieron a partir de diferencias en el cálculo sobre el costo del proyecto de ley. Según el Banco de Previsión Social (BPS) supone un gasto de US$ 2.500 millones y de acuerdo al Ministerio de Economía el costo es de US$ 3.700 millones. El ministro de Economía Danilo Astori colocó su renuncia sobre la mesa, en caso de que el proyecto de ley se votara sin cambios. El Frente Líber Seregni también anunció que no votaría la iniciativa si no se modificaba.