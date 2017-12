Cincuentones: Astori no cede en modificar ley

El presidente Tabaré Vázquez está dispuesto a aceptar que se modifique el proyecto de ley de cincuentones para que se pueda optar por el cambio de sistema al momento de jubilarse, pero no es partidario de que los beneficiarios cobren el 80% de lo que le correspondería. Mientras tanto, el ministro de Economía Danilo Astori no está dispuesto a ceder en ese punto.

La definición fue comunicada ayer por el ministro tras su regreso de Ecuador en donde participó de un encuentro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En una reunión con dirigentes del Frente Líber Seregni, Astori dejó en claro que no está dispuesto a ceder en el tema de las tasas porque es el requisito indispensable para que se pueda bajar el costo de US$ 3.700 millones que tiene el proyecto.

Fuentes astoristas dijeron a El País que "no alcanza" con permitir que los cincuentones opten al final. La propuesta fue realizada formalmente por el Movimiento de Participación Popular, pero ya había sido manejada con anterioridad por el Nuevo Espacio. El MPP entiende que por esta vía se podría estar bajando el costo del proyecto, ya que el 36% de los que se jubilan lo hacen con 65 años. Calculan que por esta vía se ahorraría un 30% del gasto total del proyecto de ley. Esto implicaría que el costo se situara en US$ 2.500 millones, como calculó en un principio el Banco de Previsión Social (BPS).

Si bien el Partido Socialista dejó en claro que apoya la iniciativa original, mostró disposición a negociar una tasa mayor a la que planteó Economía, dijeron las fuentes del astorismo.

En ese marco, indicaron que si se alcanza un acuerdo entre el MPP, el astorismo, y el Partido Socialista, el primer mandatario no la vetará. Por su parte, los comunistas no aceptan que se rebajen los beneficios al proyecto de ley de cincuentones.

Según Economía, la propuesta de elegir al final "no tiene grandes variaciones" desde el punto de vista fiscal. "Por lo tanto, los aspectos de equidad intergeneracional tampoco se ven modificados", aseguró el subsecretario Pablo Ferreri el pasado martes en la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda.

Entre hoy y mañana, se volverá a reunir la comisión bicameral que estudia modificaciones al proyecto de ley de cincuentones para adoptar una resolución sobre el tema.

Sí o sí.

Según trasmitió la vicepresidenta Lucía Topolansky a legisladores oficialistas, el mensaje de Vázquez es que el proyecto debe salir "sí o sí", independientemente de si se le realizan modificaciones.

Astori se mantiene firme en que tal como está el proyecto de ley "no se vota", por lo que es una situación compleja a la hora de negociar. Dentro del Frente Líber Seregni hay también diferentes posiciones. Alianza Progresista resolvió esta semana pedir cambios, pero no se expidieron sobre el hecho de no votar la iniciativa tal como lo hicieron el Nuevo Espacio y Asamblea Uruguay.

Tras las diferencias internas generadas a nivel del Frente Amplio, Ferreri se preocupó de dejar en claro en el Parlamento que "hay un solo proyecto" del Poder Ejecutivo. "Antes que nada, queremos dejar absolutamente claro cuál es el objetivo de este proyecto de ley, que es compartido por todo el Poder Ejecutivo, que trata de solucionar un problema que existe con un colectivo de uruguayos que se ve afectado por la reforma previsional del año 1996", señaló Ferreri en la comisión.

Por evitar hacer comentarios políticos sobre la interna, el diputado nacionalista Pablo Abdala señaló que la exposición de Ferreri fue de asepsia. "Dejándole toda la asepsia que tuvieron las expresiones de Ferreri es claro que hoy el Ministerio de Economía no respalda el proyecto que envió el Poder Ejecutivo", aseguró Abdala.

"Seguramente tenga una dosis de asepsia, a la que hacía referencia el señor diputado Abdala, pero es la opinión que tengo para dar", respondió el jerarca en el Parlamento.

Si se cambia el proyecto, la oposición votaría

Originalmente, blancos y colorados no iban a apoyar el proyecto del gobierno para los cincuentones. En estos días, tanto el diputado nacionalista Jaime Trobo como su colega colorado Conrado Rodríguez advirtieron que desde hace algunos años habían planteado la conveniencia de impulsar una solución de justicia para ese colectivo pero permitiendo que los futuros jubilados hicieran la opción sobre qué sistema quieren, el mixto (AFAP más BPS) o el solidario (solo por el BPS) al momento de iniciar los trámites jubilatorios. Pero si el Poder Ejecutivo se aviniera a incluir esa disposición en el proyecto radicado en comisión legislativa, la cosa podría cambiar y entonces sí apoyarían la salida. Por lo demás, quien no votaría si hubiera modificaciones al proyecto del Ejecutivo es el representante de Unidad Popular Eduardo Rubio, según confirmó a El País.

Por su parte, el Partido Independiente planteó en la Comisión de Seguridad Social Integrada con Hacienda la necesidad de abordar el tema de los cincuentones como una política de Estado. El diputado Iván Posada (Partido Independiente) planteó la necesidad de "sentarse en una mesa para hacerle un petitorio al Poder Ejecutivo", para que tome iniciativa en un proyecto como el aprobado por el directorio del Banco de Previsión Social. "Me parece que, cuando se dan situaciones como las que, en definitiva, tenemos planteadas hoy, lo que debemos buscar son salidas lo más consensuadas posibles", justificó Posada.