Cinco ministros informan sobre UPM en el Senado

Los titulares de Economía y Finanzas, Danilo Astori; de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León; de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, llegaron esta mañana al Senado para exponer, cada uno en su área, sobre el estado de situación para la inversión de la empresa finlandesa UPM.



La convocatoria fue propuesta por el nacionalista Álvaro Delgado y resultó apoyada por todos los partidos políticos.



El senador nacionalista Luis Lacalle Pou fue el primero en hablar en la sesión: dijo que “el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido Nacional estamos todos del mismo lado del mostrador" ante el tema de la construcción de la nueva planta "y es una buena cosa. Se terminaron los discursos que se escucharon durante tanto tiempo (…) Es una buena cosa estar todos presentes todos del mismo lado del mostrador”.



Y agregó criticó “el secretismo con el cual ha actuado este gobierno: “El presidente de la República se pierde una preciosa oportunidad de continuar una política nacional, porque todos saben que este emprendimiento va a durar muchas administraciones. Es más, va a comenzar después de que termine este gobierno por el propio atraso e ineficiencia del gobierno y de los ministros que no pudieron cumplir con el cronograma inicial”.



Lacalle Pou añadió: Me di cuenta del porqué del secretismo. Lo que firmó el gobierno seguramente no lo podría haber hecho si lo conocía el sistema político y la ciudadanía. Está claro y sabemos quiénes se sentaron a negociar el acuerdo, por una parte el gobierno y por otra parte UPM. UPM obviamente defendió a la empresa, todavía estoy por saber quién defendió a los uruguayos. En el acuerdo nadie se sentó a defender a los uruguayos”.



“Aunque parezca una ironía, el gobierno del Frente Amplio está jugado a UPM, es casi lo único que piensan que van a poder exhibir”, opinó el nacionalista.



Y agregó que “lo que hace el gobierno es le encarece la vida económica y productiva a los uruguayos, con tarifas, combustibles, impuestos, y le abaratan a UPM. Si hay algo positivo a este proceso es que UPM vino a confirmar lo difícil que es emprender en nuestro país.



“No hemos podido cumplir con la infraestructura que los uruguayos necesitan y ahora nos obligamos a construir más infraestructura el gobierno dejó de lado los intereses de los uruguayos", añadió.



"Lo más trágico de todo esto es que tenemos que hacer todo y después de hecho todo, recién ahí, analizan el proceso de decisión de realizar la inversión. ¿Alguno de los ministros acá presentes en su vida personal, alguno firmaría esto? Claro que no lo firmaría", agregó. "La empresa vio que íbamos a entregar todo, entonces se subió al carro".



Luego leyó más de 60 preguntas para los distintos ministros.

