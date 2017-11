Centro Militar criticó decreto de Vázquez que autorizó el ingreso de municiones prohibidas

El Ministerio del Interior "introdujo municiones sin autorización" aún cuando "el Ejército Nacional se la negó", indica un comunicado enviado por la comisión directiva del Centro Militar.



El hecho ocurrió cuando el Ministerio del Interior solicitó el ingreso de 750.000 balas de punta hueca denominadas "dum dum", prohibidas por la ley, para ser empleadas por la Policía.



"El Ejército Nacional negó la importación basándose en la normativa vigente y en los compromisos nacionales asumidos por el país. Eso no fue obstáculo para que el Ministerio igual introdujera las municiones sin autorización", expresan.



"Varios meses después, para supuestamente 'legalizar' la situación, el presidente Vázquez firmó un decreto autorizando esa importación", indica el comunicado titulado "Dentro de la ley todo, fuera de la ley, por decreto".



Por otra parte afirman que "no sin sorpresa, vemos que un simple decreto presidencial alcanza para ignorar la legislación internacional y su peso jerárquico en nuestro orden jurídico".



"Como si lo dicho por el propio gobierno no tuviera ningún valor y pudiera ser fácilmente olvidado o despreciado sin agravio para la verdad y sin menoscabo de la seriedad y coherencia que se supone y espera en los actos del Estado", criticaron.

En 2016, Interior ingresó como parte de un cargamento voluminoso de unas nueve toneladas adquirido en Brasil, 750.000 municiones de punta hueca. Por el efecto devastador de estas balas, está prohibido su uso por la Convención de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, y en Uruguay por el decreto ley 10.415.



La semana pasada compareció a la comisión de Defensa del Senado el ministro del área Jorge Menéndez, quien explicó que el ingreso de esas municiones al país había sido autorizado por excepción por una resolución del presidente Tabaré Vázquez, pero ello ocurrió a posteriori de su entrada al país para uso de la policía.



Por su parte, el ministro de Interior, Eduardo Bonomi defendió la legalidad de los procedimientos ante la misma comisión, lo cual hizo que la oposición lo cuestionara.



En particular el senador nacionalista Javier García le recordó que, en conocimiento de la intención de ingresar al país ese tipo de munición, el SMA del Ejército le sugirió a Menéndez que pasara el tema a conocimiento de la Justicia. A



hora, de la mano de esa valoración que hizo el propio Ejército, que es el encargado de controlar el tema, es García quien analiza ir a la sede penal a denunciar el hecho, explicó el propio senador a El País.