Cavani ayudó y emocionó a niños salteños con síndrome de Down

La afición deportiva de Salto vivió una noche mágica con la presencia de Edison Cavani en el espectáculo celebrado en el Estadio Dickinson. El partido tuvo como protagonistas al goleador del París Saint Germain, sus amigos y el seleccionado local.

Unas cinco mil personas desafiaron la lluvia previa y se sumaron a la causa que impulsa la familia Cavani. "Salto a la Vida", como se llamó el evento, sirvió para colaborar con la Asociación Down.

El evento fue transmitido a millones de personas a través de Directv, quien fue el principal patrocinador del evento. "Hacer esto por estas personas me llena el alma", dijo el futbolista.

Si bien la presencia de Cavani en el Ernesto Dickinson aseguraba la convocatoria para esta causa, no estuvieron ajenos a colaborar otros jugadores profesionales como Gastón Silva, Walter Gargano, Sebastián Ramírez, Jorge Fleitas, Diego García, Brahian Rodríguez y Matías Soto, quienes conformaron el equipo "Amigos de Edi". El evento tuvo su broche de oro final con la actuación de Los Fatales.

A "El Matador" se lo vio muy activo en el partido: corrió y luchó cada pelota. Y, al igual que sus compañeros de equipo, en la parte final del partido compartió jugadas con personas con síndrome de Dwon. Eso generó aplausos y, en algunos casos, lágrimas de emoción. El resultado del partido fue anecdótico.

Los salteños agradecieron ese gesto de Edison Cavani de estar siempre presente para ayudar en la ciudad. Tal como lo hace en los momentos más difíciles, como en las últimas inundaciones que donó dinero para ayudar..

"Es lindo, es lindo, es especial, yo siento y los niños son el futuro para todos los proyectos y para todos lo que tiene un país. Los niños me llenan el alma. Por eso cuando los veo me dan mucha alegría y felicidad", dijo el goleador y máximo ídolo salteño quien estuvo en el campo de juego junto a sus hijos y fue dirigido por su padre, Luis Cavani.

La jornada solidaria apoyada por la familia del goleador, y en especial su mamá Berta, tuvo la presencia de las selecciones juveniles de la Liga de Fútbol, como la de categoría 14 años reciente campeona nacional, que jugaron su partido y recibieron su reconocimiento.

Hacer por otros.

Cavani se prestó para la firma de autógrafos, fotografías y abrazó a un sinfín de personas. Cavani fue consultado sobre por qué es uno de los pocos futbolistas que ayudan a su ciudad natal, a lo que contestó: "Yo pienso en mi, en lo que puede hacer uno, creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar en lo que podemos hacer por el otro y no ponernos en la cabeza de los demás. Yo respeto siempre la decisión de cada uno y sigo mi camino. Trato de hacer lo que me brinde felicidad, hacer esto por estas personas me llena el alma y, mientras tenga la posibilidad de hacerlo, la salud para hacerlo, voy a seguir con mucho placer", contestó sin entrar a valorar a persona alguna.

El "Matador" pasa sus últimos días antes de regresar a Francia.