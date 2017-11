Caso De León en la Jutep y en el orden del día del Tribunal del FA

El caso del senador Leonardo De León (Lista 711) por las tarjetas corporativas de ALUR ya está en manos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y en el orden del día del Tribunal de Conducta del Frente Amplio que se reúne hoy para analizar la posibilidad de estudiar el caso "de oficio".

El organismo del FA esperaba que el propio legislador se presentara para ser juzgado, pero al final no lo hizo ya que según declaró esperará a que falle la Justicia. Su caso está a estudio del Juzgado del Crimen Organizado y todavía el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco no dispuso su citación.

De León anunció que comparecerá a declarar personalmente y para eso no se amparará en sus fueros parlamentarios. En la bancada del Senado, del lunes, expresó que tiene todas las pruebas documentadas por escrito y "después irá a los organismos del Frente que correspondan", dijeron a El País participantes de la reunión.

El pasado fin de semana, el senador de la Lista 711 calificó de "enchastre" a la denuncia presentada por el Partido Independiente. El referente de la lista del exvicepresidente Raúl Sendic fue demandado por el Partido Independiente luego de realizar compras con las tarjetas corporativas de ALUR por un total de US$ 30.677 y $ 868.560, según informó El Observador.

El tema estará hoy en el orden del día del Tribunal de Conducta, indicaron las fuentes consultadas por El País.

Al momento, no hubo pedido formal de ningún grupo que integra el Frente Amplio para pasar el caso de De León al Tribunal de Conducta del oficialismo. Asamblea Uruguay tampoco lo solicitó, a pesar de que el ministro de Economía Danilo Astori manifestó a radio El Espectador que pensaba que el tema debía seguir el mismo camino que el caso del exvicepresidente Raúl Sendic.

Los sectores mayoritarios dentro del Frente Amplio entienden que es el Tribunal el que debe tomar el tema de oficio. En esa línea opinaron la secretaria general del Partido Socialista Mónica Xavier, el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo y Astori.

Otros grupos como la Vertiente Artiguista esperarán a este miércoles antes de tomar una resolución sobre el tema de De León. Consultado por El País, el dirigente de Banderas de Líber Jaime Secco dijo que si bien en las redes "alguien propuso" que De León fuera enviado al Tribunal, no se analizó el tema. A eso agregó que en su opinión el organismo encargado de velar por la ética dentro del oficialismo "tiene que intervenir" en el caso.

La dificultad que ven algunos integrantes del Tribunal para analizar las compras realizadas con las tarjetas corporativa por el senador pasa por el hecho que ALUR "funciona como una empresa del derecho privado". Sin embargo, en los últimos días se incrementó la presión sobre el organismo para que intervenga "de oficio", tal como lo hizo con Sendic. Por lo que eso esperan desde el Frente Líber Seregni, el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista, entre otros sectores. La Liga Federal de Darío Pérez podría pedir el Tribunal, pero al momento no decidió realizar tal planteo, confirmaron desde el sector. Mientras tanto, en la Jutep el caso ya viene siendo analizado, confirmaron fuentes del organismo a El País. Si bien no se empezó con un estudio a fondo, se entiende que lo que dificulta un pronunciamiento es el hecho de que De León "no es funcionario público".