El caso Ancap en la recta final

Casi dos años después de que la oposición presentara 22 denuncias penales sobre la gestión frenteamplista en Ancap, la investigación judicial ingresa a la recta final. Después de interrogar a 30 indagados y testigos, a la jueza especializada en Crimen Organizado de 1° Turno, Beatriz Larrieu, y al fiscal de dicha materia, Luis Pacheco, solo le resta indagar a dos de los principales actores de la gestión 2010-2015 de la petrolera: José Coya y Raúl Sendic. Sus citaciones están previstas para mañana y el miércoles respectivamente. Ambos declararán en calidad de indagados.

Con el correr de los meses, las indagatorias de Larrieu y de Pacheco se centraron en los gastos con tarjetas corporativas de Ancap; el negocio de intermediación del ente con Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura sin contrato durante siete meses por US$ 700 millones; los adelantos por US$ 2,4 millones a la empresa Pleno Verde contratada sin licitación para trasladar cal desde Treinta y Tres a la Usina de Candiota y la megafiesta de reinauguración de la planta de La Teja.

Las indagatorias sobre la cancelación de deuda con la empresa venezolana Pdvsa por US$ 820 millones y el incremento por cinco de los gastos de publicidad llevó a que jerarcas del oficialismo y la oposición coincidieran en sus explicaciones en el juzgado.

En la última semana, la investigación apuntó a eventuales irregularidades en cuentas bancarias de Cementos del Plata.

Las declaraciones de los directores y gerentes fueron recogidas de actas judiciales a las que tuvo acceso El País.

TARJETAS CORPORATIVAS. Todos los jerarcas de Ancap usaron ese medio de pago. JUAN GÓMEZ (FRENTE AMPLIO)



"Los gastos están todos documentados. La información la mandábamos a la gerencia correspondiente según el reglamento".



CARLOS CAMY (PARTIDO NACIONAL)



"Las usé en función estricta de lo que establecía el reglamento y en función de lo que se me indicó cuando se me entregaron. Siempre justifiqué los gastos. Las utilicé en traslados, alojamientos y almuerzos de trabajo".



GERMÁN RIET (FRENTE AMPLIO)



"Siempre rendí los gastos a la gerencia correspondiente y se los pasaba al delegado del Tribunal de Cuentas y luego iba a la Gerencia Financiera. Creo que sin excepción cumplí eso".



ELENA BALDOIRA (PARTIDO NACIONAL)



"Las utilicé dentro de lo que se me indicó que era uso vinculado a la actividad de la empresa como almuerzos relacionados con la misma o cuando tenía que hacer una reserva de hotel por anticipado se pagaba con la misma".



DIEGO LABAT (PARTIDO NACIONAL)

"Hay un reglamento. En las tres oportunidades, al llegar el estado de cuenta, rendí el gasto presentando la boleta".



JUAN JUSTO AMARO (PARTIDO COLORADO)



"Yo justifico los regalos empresariales que hicieron otros (por Sendic) pero no era miembro de la mayoría y nunca tuve necesidad de hacer un regalo de ese tipo y mis gastos en el extranjero están justificados y fueron relativos a mi actividad. Agrego copia de mis gastos".



JUAN MÁSPOLI (PARTIDO COLORADO)



"Hice uso de las tarjetas. Me las entregaron en diciembre de 2013 con recomendaciones en cuanto a su uso, que respeté".







TRAFIGURA. Millonario negocio sin contrato a lo largo de 7 meses Carlos Camy (Partido Nacional).



"Antes de que yo ingresara al Directorio, Ancap tenía una relación sin contrato con Trafigura".



Juan Gómez (Frente Amplio).



"Ancap ofició de intermediario para la compraventa de petróleos y derivados entre Petroecuador y Trafigura. (...) En mi opinión tiene amparo jurídico lo realizado (un acuerdo con Trafigura sin llamar a licitación)".



Justo Amaro (Partido Colorado).



"Cuando asumimos ya estaba en funcionamiento el contrato sin licitación con Trafigura. Solo aprobamos lo actuado por el presidente (Raúl Sendic). El contrato se rompe por voluntad de Ancap, no de Petroecuador. Camy hizo denuncias que nos provocaron alarmas y el acuerdo quedó sin efecto por problemas de corrupción en Ecuador".



Germán Riet (Frente Amplio).



"La relación contractual entre Ancap y Trafigura estuvo establecida por fórmulas de contratación; en primer lugar, el intercambio de petróleo crudo por refinados. Por lo que conversé con los abogados de Ancap, entendí que una vez que se firmaron los contratos espejo (con Petroecuador) fue la culminación perfecta. Nos decían (los abogados) que había otras formas de contratar, incluso la palabra valía y recibir mails solicitando o intercambiando combustibles era una forma de contratar".



Anna Spagna (Gerenta de Ancap).



"Toda la documentación de los 161 embarques estaba totalmente aceptada por el gobierno ecuatoriano y cumplía con todas las exigencias de las terminales marítimas. No hubo ningún secretismo ni oscurantismo en esta operación. La documentación iba por correo electrónico a la División de Comercio Exterior (de Ancap)".





PLENO VERDE. Adelantos de US$ 2,4 millones a firma brasileña. JUAN GÓMEZ (FRENTE AMPLIO)



"Los anticipos a Pleno Verde no fueron aprobados por los directorios de Ancap ni de Cementos del Plata. El área de gerencia de Cementos del Plata resolvió otorgar esos adelantos de dinero"



ACIR GARCÍA (DUEÑO DE PLANO VERDE)



"Los volúmenes de cal (de Ancap) nunca llegaba a lo originariamente supuesto. Teníamos todo disponible para el monto pactado, camiones, logística, etc. Se me dieron anticipos de fletes. Cosa que para mí es discutible si tengo que pagar o no. Pero como a mí me gusta pagar todas mis cuentas, igual lo hice".



EDUARDO MILANO (GERENTE DE ANCAP)



"Se entregó ese anticipo para compensar el bajo volumen de operaciones que había respecto a la carga, porque si vendíamos menos a la Usina de Candiota, era menos volumen de transporte para Pleno Verde".



LUIS ROMERO (GERENTE DE ANCAP)



"Se podía haber contactado un proveedor uruguayo o llamado a precio. Pero se tendría que haber firmado un contrato. Esta gente tendría que traer las tolvas para trasladar cal y demoraría seis u ocho meses. Pero Brasil quería la cal de forma inmediata".



JUAN MÁSPOLI (PARTIDO COLORADO)



"En el Directorio de Ancap no hubo resolución de dar un adelanto de dinero a Pleno Verde".



ELENA BALDOIRA



"En el Directorio de Ancap nunca se tomó resolución sobre esos adelantos y nunca se informó respecto a ello".



JUSTO AMARO (PARTIDO COLORADO)



"Yo no sabía la existencia de Pleno Verde".



